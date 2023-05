Le petit Lens deuxième, l’OM est vexé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En cas d’échec dans la lutte avec le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille pourrait tout de même se satisfaire de sa saison. Une troisième place en Ligue 1 resterait en adéquation avec les objectifs fixés. D’après le consultant Kévin Diaz, la déception viendrait plutôt du statut des Lensois.

L’Olympique de Marseille est en mission. Relégué à la troisième place de Ligue 1, à deux points du Racing Club de Lens depuis sa défaite à Bollaert (2-1), le vice-champion de France en titre ne pense qu’à récupérer la deuxième position. Celle qui lui permettrait d’atteindre directement la phase de groupes de la Ligue des Champions, sans passer par des tours préliminaires. Mais la saison des Marseillais serait-elle vraiment ratée s’ils ne parvenaient pas à rattraper les Sang et Or ?

L'OM vient de loin

« Moi je me refuse à dire que c'est un échec quand on voit la saison de l'OM, a tranché Kévin Diaz sur RMC. On peut considérer que ce serait une petite déception pour un sportif, et je comprends tout à fait ceux qui pensent ça. Mais il faut quand même voir d'où vient l'OM : Sampaoli qui déclare forfait juste avant le début de la préparation, Tudor qui arrive, les matchs de préparation qui sont catastrophiques... A la fin du mois d'août, je pense que beaucoup de Marseillais auraient signé pour une troisième place et pour que l'OM soit encore largement en course pour finir sur cette deuxième marche du podium. »

🎙Kévin Diaz sur une 3e place de l'OM en ligue 1 : "Peut-être que le sentiment d'échec viendrait parce que ce n'est qu'une équipe comme Lens qui a un budget bien inférieur. Si c'était Monaco tu te dirais c'est l'ordre des choses" pic.twitter.com/YKgGdgC8vi — After Foot RMC (@AfterRMC) May 19, 2023

« Peut-être que le petit sentiment de déception ou d'échec viendrait parce que ce n'est qu'un club comme Lens, alors que c'est ultra mérité, qui a un budget bien inférieur, a imaginé le chroniqueur. Si c'était Monaco qui était deuxième, peut-être que tu dirais que c'est dans l'ordre des choses, que tu es le troisième ou quatrième budget avec Lyon, tu es à la lutte... Mais là, les Marseillais vont avoir des regrets, c'est sûr. Mais troisième, ça reste quand même une très belle saison. » Avant son déplacement à Lille ce samedi soir, l’Olympique de Marseille n’est pas du tout dans cet état d’esprit.