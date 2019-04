OM : Balotelli-Payet, Marseille prêt à tenter enfin ce pari !

Dans : OM, Ligue 1.

Si la semaine passée la défaite de Lyon contre Dijon n'avait rien changé pour l'OM, puisque le club phocéen s'était incliné la veille contre Bordeaux, cette fois les joueurs marseillais savent avant même de recevoir Nîmes ce samedi qu'ils peuvent faire une belle opération s'ils battent les Gardois, l'OL ayant encore chuté à Nantes. Mais forcément, sur ce que l'on a vu sur les deux derniers matches des joueurs marseillais, la victoire face à une formation nîmoise très spectaculaire n'est pas acquise. Mais pour essayer de relancer les siens, et d'éviter de se mettre encore plus la pression, Rudi Garcia pourrait cette fois aligner dès le coup d'envoi le duo Dimitri Payet-Mario Balotelli.

Un choix que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a rarement fait, puisque selon les statistiques, Dimitri Payet et Mario Balotelli ont joué seulement neuf minutes en même temps sur le terrain depuis que l'attaquant italien a rejoint l'OM au mercato. Même si la blessure de Payet cet hiver explique en partie cette diète, Rudi Garcia ne semblait pas réellement pressé d'aligner de front Payet et Balotelli. Selon L'Equipe, cela devrait être le cas ce samedi contre Nîmes. « A la cohabitation entre un buteur plutôt efficace (40 buts en L1 depuis l’été 2016) et un orfèvre du service (co-meilleur passeur de L1 en 2017- 2018 avec 13 passes,) Garcia a privilégié l’équilibre de sa formation. À Bordeaux, il a failli les lancer d’entrée, dans un 3-5-2 prudent, mais les pépins de Balotelli l’ont empêché d’évoluer devant un Payet axial. Ocampos suspendu cet après-midi, dans un match à domicile où l’OM devra imposer le tempo offensif, il pourrait enfin constater ce que donne le duo d’entrée », annonce le quotidien sportif. Reste à savoir si les deux hommes n'essaieront pas de tirer la couverture à eux en même temps....