Le nouveau prix de Veretout, l’OM ne l’avait pas vu venir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête d’un milieu de terrain après le départ libre de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Jordan Veretout depuis plusieurs mois. Mais le dossier se complique étant donné que la Roma vient d’augmenter le prix du Français.

Si le départ de Boubacar Kamara affecte autant l’Olympique de Marseille, ce n’est pas seulement pour des raisons financières. Le milieu défensif ou défenseur central a rejoint librement Aston Villa, sans laisser une indemnité de transfert dans les caisses olympiennes. Mais surtout, le départ d’un des piliers de l’entraîneur Jorge Sampaoli va obliger Pablo Longoria à recruter un joueur confirmé.

🆕 La non-prolongation de Boubacar Kamara 🇫🇷 oblige l’#OM à lui trouver un successeur. Différentes pistes existent selon La Provence 🗞 :



👤 Danilo dos Santos 🇧🇷

👤 Jordan Veretout 🇫🇷

👤 Étienne Capoue 🇫🇷

👤 Seko Fofana 🇨🇮 #TeamOM 🔵⚪️ — Treize013 (@treize013) June 3, 2022

Compte tenu des tensions avec Boubacar Kamara ces derniers mois, le président marseillais n’a pas attendu l’officialisation de son départ pour chercher son successeur. Le dirigeant s’intéresse depuis plusieurs mois à Jordan Veretout, que la Roma et son coach José Mourinho ne retiendront pas cet été. Le problème pour l’Olympique de Marseille, c'est que les Giallorossi ont revu leurs exigences à la hausse. Alors que l’on évoquait un montant aux alentours de 10 millions d’euros pour le transfert du Français, la presse italienne croit savoir que la Roma vend désormais les deux dernières années de contrat de Jordan Veretout pour 15 millions d’euros.

De la concurrence pour Veretout

Ce nouveau tarif est probablement lié à la cote de l’ancien joueur du FC Nantes qui, malgré son temps de jeu irrégulier, intéresserait le FC Barcelone, le Milan AC et Newcastle, dont on connaît les énormes moyens. Reste à savoir si ceux du club phocéen suffiront pour conclure une telle opération. De toute façon, il n’est pas certain que les alternatives de Pablo Longoria soient moins onéreuses. Rappelons que le dauphin du Paris Saint-Germain apprécierait les profils du Brésilien Danilo (Palmeiras), d’Etienne Capoue (Villarreal) et du Lensois Seko Fofana, également annoncé dans le viseur des Parisiens en cas d’échec pour Aurélien Tchouaméni.