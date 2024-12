Le nouveau Heinze est à Lens, l'OM doit foncer

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dans une première partie de saison très satisfaisante, l'OM n'a toutefois pas été impérial sur le plan défensif. Roberto de Zerbi l'a compris et veut recruter un défenseur central. L'ancien joueur phocéen Jean-Charles de Bono le met sur une belle piste à Lens.

Souvent en quête d'un « grantatakan » les années précédentes, l'OM regarde plutôt derrière désormais. Deuxième attaque de Ligue 1 avec 32 buts inscrits, le club phocéen a été d'une efficacité désarmante dans ce début de saison. Néanmoins, ce fut moins convaincant défensivement. Lilian Brassier et Derek Cornelius n'ont pas apporté suffisamment de sûreté alors que Chancel Mbemba a été écarté quasi définitivement. 6e défense de Ligue 1 avec 18 buts encaissés, l'OM n'a gardé ses cages inviolées qu'à trois reprises en Ligue 1, affichant une fébrilité trop régulière. Un recrutement en janvier est nécessaire avec la venue d'un défenseur central en priorité.

Medina, la solution de l'OM est à Lens

Sur les recommandations de Roberto de Zerbi, la direction marseillaise s'est déjà mise au travail. Va t-elle miser sur la Ligue 1 comme avec Brassier ou va t-elle cibler un joueur en Italie, le marché prisé de Longoria et Benatia ? Consultant pour le site Football club de Marseille, Jean-Charles de Bono n'irait pas bien loin pour trouver la perle rare. Selon lui, le profil idéal évolue à Lens et s'appelle Facundo Medina. Il compare même l'Argentin de 25 ans à un ancien taulier de l'OM.

« Il y a un défenseur qui me plaît beaucoup, c’est Facundo Medina le joueur de Lens. Dans l’état d’esprit et la mentalité, il ressemble un peu à l’ancien olympien Gaby Heinze. Il collerait tout à fait à l’image de l’OM, mais vraiment ! Il a aussi de l’expérience. C’est un joueur qui me plaît vraiment ! », a lâché l'ancien joueur du club phocéen. Une piste séduisante pour constituer une charnière 100% argentine avec Leonardo Balerdi. Cependant, cela risque de bloquer financièrement. En effet, Lens s'apprête déjà à perdre Brice Samba tandis que Abdukodir Khusanov est convoité par le PSG. Autant dire qu'il faudra faire une offre importante pour convaincre les Artésiens de s'affaiblir encore derrière.