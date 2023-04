Le nouveau Haaland trop fort pour l'OM, Longoria prend une claque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura pas mal de pain sur la planche l'été prochain lors du mercato. Pablo Longoria veut notamment recruter des éléments offensifs : Rasmus Højlund est une piste étudiée.

En pleine course au podium, voire plus si affinités, l'OM n'a pas encore totalement la tête à son mercato estival. Surtout que ce dernier dépendra du classement final des Phocéens en Ligue 1. Cependant, Pablo Longoria veut déjà anticiper certains dossiers et place ses pions. Parmi les pistes explorées par l'OM, on peut citer Rasmus Højlund. L'attaquant danois de l'Atalanta Bergame régale en Serie A, lui qui a planté 7 buts en 24 matchs de Serie A pour sa première saison en Italie. Ses prouesses attirent l'oeil des plus grandes équipes européennes. Surtout qu'à 20 ans, son profil rappelle étrangement celui d'un certain Erling Haaland. Raison pour laquelle il sera compliqué, selon Mathias Manteghetti, de pouvoir le recruter à l'OM. En fin de contrat en 2027, Højlund est déjà estimé à près de 35 millions d'euros.

Højlund, le rêve impossible de l'OM

Dans des propos rapportés par Football Club de Marseille, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour lui, l'OM peut déjà arrêter de rêver. « C’est un joueur très complet. Il est grand mais très rapide. Il est puissant, adroit devant le but. Il peut jouer seul devant , il peut assumer cette position. Je ne crois absolument pas à cette rumeur. C’est un jour voué à faire un passage dans un club du calibre de la Juventus ou de Naples en Italie. Il peut aussi aller directement en Première League. Il a le profil pour jouer en Angleterre. C’est impossible de le voir à l’OM. C’est un crack du calibre de Haaland. Je ne veux pas les comparer mais c’est le style de joueur qui est déjà inaccessible. Tu sais qu’il est trop fort et que c’est déjà réservé aux très grands clubs. Lors de ses deux premières sélections avec le Danemark, il a marqué cinq buts. C’est direction le Real ou Chelsea dans quelques années », a notamment indiqué Mathias Manteghetti, qui ne pense pas l'OM capable de pouvoir concurrencer les plus grands clubs européens dans le dossier Rasmus Højlund.