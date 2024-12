Le nouveau Haaland a déjà signé à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’arrivée de Mason Greenwood à l’OM a fait énormément parler l’été dernier. Malgré tout, l’Anglais s’est tout de suite intégré dans le collectif phocéen. Ancien joueur du club, Joey Barton a donné son ressenti sur l’ailier et estime qu’il fera une belle carrière.

Il est l’une des recrues phares de l’été de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood a quitté Manchester United pour rallier la Canebière contre environ 30 millions d’euros. L’ailier anglais de 23 ans a eu des ennuis judiciaires mais a très vite été adopté par les supporters. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’Anglais compte déjà huit buts et deux passes décisives en douze rencontres de Championnat. Si l’entraîneur italien l’a déjà recadré par rapport à son investissement défensif, Greenwood prend ses aises dans le collectif de l’OM. Beaucoup d’observateurs de l’équipe phocéenne l’ont adoubé, et c’est également le cas d’un ancien de la maison. Dans l’émission Téléfoot, Joey Barton a loué les qualités de Mason Greenwood et estime qu’il peut faire une grande carrière.

Barton est fan de Greenwood à l’OM

"Il fait partie des joueurs les plus talentueux en Europe. S'il continue comme ça, éventuellement il pourrait revenir un jour en Angleterre, peut-être même jouer un jour au Real Madrid ou Barcelone. Pour moi il est de la même trempe que Haaland ou Mbappé"



L'ancien joueur de Newcastle, QPR ou encore Manchester City, l'ancien milieu des Three Lions (1 sélection en 2007) s'est montré très élogieux envers le joueur offensif marseillais : «Il fait partie des joueurs les plus talentueux en Europe. S'il continue comme ça, éventuellement il pourrait revenir un jour en Angleterre, peut-être même jouer un jour au Real Madrid ou Barcelone. Je crois vraiment en lui. Pour moi, il est de la même trempe que Haaland ou Mbappé», a-t-il lâché pour l'émission dominicale diffusée sur TF1. Après un départ canon, Greenwood a été un peu plus en difficulté pendant plusieurs semaines mais a retrouvé toutes ses sensations. Si l'OM veut retrouver la Ligue des Champions dès l'an prochain, il faudra que son joyau soit à un niveau constant tout au long de la saison. Le match face à un concurrent direct, l'AS Monaco, est peut-être la rencontre qu'il faut à Greenwood pour briller.