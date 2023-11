Le mercato n'excite plus Longoria, ouragan à venir à l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis qu’il est président de l’OM, Pablo Longoria a eu la main verte en période de mercato en enchainant les bons coups. Mais les choix du dirigeant espagnol cet été ne s’avèrent pas du tout payants pour le moment.

Mbemba, Ünder, Guendouzi, Gerson, Alexis Sanchez, Veretout… Ces dernières années, Pablo Longoria a fait étalage de sa classe sur le marché des transferts en recrutant de très bons joueurs pour des prix toujours raisonnables. Au fil des années, cette montée en gamme a permis à l'Olympique de Marseille de s’installer sur le podium deux saisons de suite. Mais cet été, les choix effectués par Pablo Longoria sur le marché des transferts. Des joueurs tels que Guendouzi, Alexis Sanchez et même Kolasinac sont partis alors qu’ils étaient soit très bons, soit très aimés des supporters… soit les deux.

Dans le sens inverse, Aubameyang, Sarr, Ndiaye ou encore Lodi et Kondogbia sont débarqués sans convaincre pour le moment. Et si Pablo Longoria avait perdu la magie qui faisait de lui le spécialiste du mercato en France ? La crainte est réelle pour Le Phocéen, qui aborde le sujet dans un édito publié ce mercredi. « Chaque été, Pablo Longoria et son équipe tentent des paris pour renforcer l'effectif marseillais. La saison précédente, ces paris portaient les noms d'Alexis Sanchez, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Malgré une fin d'exercice 2022-2023 en dents de scie, ces joueurs ont apporté satisfaction. Cette année, la tendance n'est pas la même » regrette le média pro-OM.

Pablo Longoria très discret avant le mercato hivernal

Dans le même temps, L’Equipe indique que Pablo Longoria est très discret en interne et ce n’est pas son habitude à cette période de l’année. En général, le président de l’Olympique de Marseille est déjà excité à l’idée de savoir qui seront les recrues du mercato hivernal, tel un enfant qui prépare sa liste de Noël deux mois à l’avance. Les crises successives d’abord avec les supporters puis en raison des incidents en marge du match OM-OL auraient-elles entamé la motivation de Pablo Longoria et son appétit pour le mercato ? Le temps nous le dira car en janvier, des recrues seront nécessaires pour compenser les nombreux départs à la CAN. Ce sera alors l’occasion de voir si Pablo Longoria en a encore sous la semelle pour briller en période de mercato.