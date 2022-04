Le maillot de l'OM dessiné par les supporters ? Au moins pour l'Ukraine

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Une initiative a germé dans l'esprit des supporters olympiens : dessiner le futur maillot de l'OM. Une idée suivie de près par la direction marseillaise qui pourrait allier ce projet au soutien du peuple ukrainien.

Une initiative qui va droit au...cœur du peuple ukrainien. Un projet a vu le jour sur Twitter à l'initiative de deux supporters de l'OM, Byllel Ben Khelifa, fondateur de FC4Fans, et Titi c'est toi le Boss. Avec un #MaillotTeamOM, ils convoquent tous les supporters marseillais à réfléchir et dessiner leur maillot de l'OM. Les projets les plus inventifs sont attendus, notamment pour la saison prochaine. Si l'équipementier Puma ne devrait pas y choisir sa future tunique, l'initiative est arrivée jusqu'aux oreilles de la direction marseillaise et de Pablo Longoria, le président.

Voici un maillot que j'ai fait il y a quelques temps, vous validez ?#TeamOM pic.twitter.com/KUFXOpR36O — DoudouPvP (@Doudou_PvP) October 13, 2021

Un maillot de l'OM vendu aux enchères pour l'Ukraine



En effet, le président de l'OM envisagerait de faire porter le maillot vainqueur du concours aux joueurs marseillais pour un match. En plus de renforcer le lien avec ses supporters, cela permettrait au club de faire un geste pour le peuple ukrainien. En effet, la ville de Marseille est jumelée avec celle d'Odessa, ville portuaire ukrainienne très touchée par le conflit. Le maillot lauréat du concours pourrait être vendu aux enchères en soutien à la ville d'Odessa. Une initiative saluée par la mairie et le Conseil Général qui n'est pas inédite. En effet, cela a déjà été réalisé par le Borussia Dortmund en Allemagne ces dernières semaines. Mais, cette fois-ci, si l'OM suit le modèle de Dortmund, personne ne viendra critiquer. Supporters, joueurs, peuple marseillais sont déjà tous derrière un projet qui pourrait dessiner un autre avenir au peuple d'Odessa en plus d'un maillot.