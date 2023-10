Le flop Aubameyang, Longoria a une énorme mission au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est incliné face à Nice ce samedi soir en Ligue 1. La performance de Pierre-Emerick Aubameyang agace quelque peu.

L'été dernier, Pablo Longoria a fait de nombreux changements dans l'effectif de l'OM. Des changements qui ne portent pour le moment pas leurs fruits. Pierre-Emerick Aubameyang est venu compenser le départ d'Alexis Sanchez. Mais le Gabonais a du mal à se montrer à son avantage malgré quelques fulgurances. Ce samedi soir sur la pelouse de Nice, l'ancien d'Arsenal est passé à côté, ratant notamment un face-à-face qui aurait pu tout changer. Chez certains observateurs, on se pose déjà la question de savoir si Pablo Longoria ne devrait pas rapidement recruter un nouveau numéro 9, sous peine de vivre une saison bien galère... C'est en tout cas l'avis de Rio Mavuba.

Aubameyang, l'OM invité à faire un choix fort

Sur le plateau de Téléfoot, le consultant et ancien international de l'équipe de France n'a fait dans la langue de bois sur le sujet. « Pour moi, le mal est plus profond même s’il y a deux semaines, j’avais dit que ça allait repartir pour l’OM. Le départ d’Alexis Sanchez n’a pour le moment pas été compensé On pense forcément à Aubameyang, qui a un manque cruel d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs. L’OM va devoir trouver des solutions et peut-être réajuster au prochain mercato », a notamment indiqué Rio Mavuba, dont l'avis sera certainement partagé par de nombreux fans de l'Olympique de Marseille, inquiets par la situation autour de leur club. Les hommes de Gennaro Gattuso n'auront cependant pas trop le temps de cogiter, avec deux matchs encore à disputer la semaine prochaine, face à l'AEK en Ligue Europa puis contre l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Deux matchs qui auront lieu au Stade Vélodrome.