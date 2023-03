Le fiasco de l'OM fait hurler Daniel Riolo

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Personne ne l'avait vu venir, mais l'OM s'est incliné à domicile face au FC Annecy (2-2, 7-6 tab) en quarts de finale de la Coupe de France. Daniel Riolo est sans pitié sur l'écroulement des Marseillais à tous les niveaux.

Terrible semaine pour l’OM, qui perd le pied dans deux matchs consécutifs, ce qui plombe totalement sa fin de saison. En novembre, la faillite face à Tottenham avait ruiné tout espoir européen en quelques minutes. Mais cette fois-ci, entre dimanche dernier et la rouste face au PSG (0-3) et ce mercredi soir avec la déconvenue contre Annecy (défaite aux tirs au but après avoir arraché le nul 2-2), la formation marseillaise vient de quasiment dire adieu au titre, et de se faire sortir d’une Coupe de France à laquelle le club provençal pouvait légitimement rêver après avoir sorti le PSG. Daniel Riolo s’est penché sur cette élimination surprise qui ne ressemble pas à ce qu’a présenté l’OM ces dernières semaines. Mais pour le consultant de RMC, rien n’a fonctionné pendant le match, et la préparation de la rencontre n’a pas non plus été optimale de la part d’Igor Tudor, qui a sa part de responsabilités selon Daniel Riolo.

L'OM pas loin d'insulter le football

« C’est le cauchemar, mais tu perds quasiment tout. Le peu d’espoir de gagner le titre s’est quand même complètement écroulé. Derrière, c’était beaucoup plus crédible d’envisager gagner la Coupe de France, un titre que l’OM attend depuis 1989. Le match de l'OM... c'est lamentable. Lamentable dans l'approche. De la suffisance, une mauvaise approche mentale, on sent qu’il y a eu du jus de perdu contre le PSG. Tudor il fait une rotation sans faire une rotation, est-ce qu’il n’aurait pas fallu en faire plus. Il faut quand même féliciter Annecy, même si c’est une équipe faible. L'OM s'est mis dans la sauce tout seul. Ils sont 100 % coupable. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait. Cela ne leur ressemble pas par rapport à ce qu’ils ont fait depuis le début de l’année. En plus le public vient en nombre, ils font record sur record, à la place du public, je ne serais pas content du tout de ce qu’a fait l’OM. Je ne dirais pas qu'ils ont insulté le foot, mais pas loin », a même lancé l’intervenant de l’After Foot, qui n’avait pas compris la décision d’Igor Tudor de ne pas donner de temps de jeu aux recrues que sont Vitinha et Ounahi dans ce match à priori abordable contre une Ligue 2 au Vélodrome. Le mal est désormais fait, et c’est tout un club qui a pris un énorme coup sur la carafe alors que les supporters rêvaient déjà de revenir au Stade de France pour une finale de Coupe.