Le coach de l’OM insulté, Nuno Tavares se marre

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non conservé par l’Olympique de Marseille suite à son prêt, Nuno Tavares n’a pas eu un comportement irréprochable la saison dernière. Le journal L’Equipe l’accuse même d’avoir insulté l’ancien entraîneur Igor Tudor à l’entraînement. Une information rapidement démentie par le Portugais.

Ce n’est un secret pour personne, des tensions sont parfois apparues entre Igor Tudor et ses joueurs la saison dernière. Peu de temps après sa nomination, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille avait négativement surpris le groupe avec ses méthodes et sa communication autoritaires. On se souvient que le Croate, publiquement soutenu par le président Pablo Longoria, avait eu une vive altercation avec le milieu brésilien Gerson. Et ce n’est pas peut-être pas le seul incident de la saison.

D’après le journal L’Equipe, qui s’étonne du traitement sévère infligé à Dimitri Payet, Nuno Tavares allait jusqu’à insulter régulièrement Igor Tudor lors des séances d’entraînement ! L’information a évidemment été relayée sur les réseaux sociaux, jusqu’à alerter le latéral gauche qui a immédiatement démenti. Le Portugais a en effet commenté la rumeur avec un simple émoji « mort de rire ». A croire que le récit du quotidien sportif a bien amusé Nuno Tavares. Les insultes évoquées n’ont peut-être jamais existé. Mais une chose est sûre, c’est que le joueur prêté par Arsenal avait fini par agacer Igor Tudor.

Tudor avait écarté Nuno Tavares

Si ses qualités offensives ont parfois ravi les Marseillais, ses oublis et son manque de rigueur défensive ne passaient pas. Rappelons également que l’international Espoirs portugais, comme Dimitri Payet, avait été écarté du groupe pour le déplacement à Lille (défaite 2-1) en mai dernier. Le média RMC expliquait cette sanction par un manque d’implication et d’investissement à l’entraînement. On peut penser qu’après cette sanction d'Igor Tudor, Nuno Tavares n’utilisait pas que des termes élogieux pour parler de son entraîneur.