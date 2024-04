Guendouzi quitte l'OM pour 13 ME, c'est officialisé

Prêté par l'OM à la Lazio, Mattéo Guendouzi s'est parfaitement acclimaté à la Serie A. Le séjour romain du milieu français est même assuré de se prolonger avant la fin de la saison. L'option d'achat obligatoire est même déjà levée.

Déchu à l'OM au cours des derniers mois, Mattéo Guendouzi a pris le pouvoir à Rome en quelques semaines. Le milieu français est devenu l'un des tauliers de la Lazio dès son arrivée. L'idylle est forte entre les deux parties même si la venue récente d'Igor Tudor a fait renaître les tensions entre les deux hommes. Ce ne sera pas suffisant pour dégoûter Guendouzi qui a débuté une belle aventure à la Lazio. Prêté par l'OM pour la saison, le milieu international français va s'inscrire sur le long terme à Rome comme le confirment plusieurs médias et notamment Tuttomercato.

La Lazio dispose d'une option d'achat pour Guendouzi, laquelle sera rendue obligatoire en cas de place dans le top 10 de Serie A. Un classement quasiment assuré mathématiquement mais peu importe puisque le club romain active de lui-même l'option d'achat pour sécuriser Guendouzi. Ce sont 13 millions d'euros qui vont arriver dans les caisses de l'OM avant possiblement 5 millions d'euros supplémentaires en bonus.

