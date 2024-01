Le Cameroun réagit, Mughe ne peut pas jouer avec l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sélectionné pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, François-Régis Mughe a refusé la convocation du Cameroun. L’ailier de l’Olympique de Marseille a pris seul sa décision et non en accord avec la Fédération camerounaise. D’où l’impossibilité pour l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso de l’aligner.

François-Régis Mughe s’est lancé dans une véritable polémique. Appelé pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun, l’ailier de l’Olympique de Marseille a refusé la convocation du sélectionneur Rigobert Song. Le natif de Douala privilégie peut-être sa situation au club phocéen, où son temps de jeu pourrait augmenter sans les Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, en plus du Marocain Amine Harit. A moins que sa décision soit liée à un conflit entre le joueur et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

😡 Larqué : "Le jour où on ne va pas l'appeler... Il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère !"



Capitaine Larqué réagit au refus de François-Régis Mughe de participer à la CAN avec le Cameroun. pic.twitter.com/bczL2suu20 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2024

Quoi qu’il est soit, son choix suscite de vives critiques et l’expose à une sanction. En effet, l’instance africaine peut saisir la FIFA et demander à ce que François-Régis Mughe soit suspendu avec l’Olympique de Marseille jusqu'à l'élimination des Lions Indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire. Apparemment, la menace est bien réelle puisque l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso a confirmé l’indisponibilité de son ailier.

L'OM discute avec la Fecafoot

« J'en profite pour aborder le cas de Mughe. J'ai lu dans les journaux que l'on disait que c'étaient nous, en tant que club, qui lui avions conseillé de ne pas aller à la CAN, s’est étonné le coach italien avant d’affronter Thionville (N3) dimanche en Coupe de France. Je tiens vraiment à préciser que c'est sa décision. Après, en tant que club, nous l'avons soutenu. Il y a en ce moment des discussions entre le club et la Fédération du Cameroun. Donc pour le moment il n'est pas disponible. S'il y a quelque chose qui bouge, s'il y a des changements, il fera partie du groupe. Mais pour l'instant ce n'est pas possible. » A croire que la Fecafoot ne compte pas se laisser faire.