La recrue surprise de l’OM ne sera pas un flop, il lance les paris

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alors que son nom n’avait pas été évoqué dans la presse à moins de deux jours de l’officialisation de son transfert, le latéral droit panaméen Amir Murillo s’est engagé à l’OM pour trois ans.

Peu de gens le connaissent en France et vont apprendre à le découvrir, Amir Murillo est la dernière recrue en date de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen était à la recherche d’un latéral droit afin de doubler le poste de Jonathan Clauss, sans concurrence depuis le retour de prêt d’Issa Kaboré en Angleterre. Plusieurs noms ont été évoqués dont principalement celui de Joakim Maehle mais c’est finalement Amir Murillo qui a posé ses valises à Marseille. Le latéral droit de 27 ans a quitté Anderlecht pour rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La prise de risque est minime de la part de Pablo Longoria avec ce deal peu onéreux et les supporters olympiens attendent maintenant de voir le Panaméen à l’œuvre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans d’Anderlecht se sont réjoui du départ de Murillo et ont déjà trollé la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, comme s’il était prédestiné à devenir un flop sur les bords de la Méditerranée. Un jugement précoce et bien risqué selon Adrien Trebel, ancien joueur de Nantes qui a également évolué sous les couleurs d’Anderlecht au côté d’Amir Murillo. « Ces dernières années, le meilleur latéral droit du championnat belge était Andy najar. Murillo arrive juste derrière, selon moi, en deuxième position. J’ai toujours adoré ce joueur, même s’il a peut-être été moins bon la saison dernière » estime Adrien Trebel avant de poursuivre.

Adrien Trebel vante les qualités de Murillo

« Il a toutes les qualités requises pour jouer à ce poste. Défensivement, il est très dur à passer, assez costaud, bien placé tactiquement. Anderlecht jouait à 4 défenseurs et avait un jeu tourné vers l’offensive. Murillo évoluait donc très haut et avait souvent des espaces dans son dos. Mais il a un gros moteur et faire des allers-retours de 50m dans son couloir pour se replacer ne lui pose pas de souci » estime Adrien Trebel, qui pense que Murillo peut s’imposer comme un joueur fiable dans la rotation à l’OM. Le Panaméen est de toute façon destiné à un rôle de doublure derrière Jonathan Clauss, auteur d’un excellent début de saison avec Marseille.