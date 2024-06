Une pépite de l’OM en dépression, ça sent le départ

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM devra refaire en grande partie sa défense, et craint de perdre un joueur sur lequel Pablo Longoria s'appuie pour l'avenir. Voilà qui explique aussi le récent forcing sur Lilian Brassier.

Pas encore intronisé entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi peaufinerait pourtant déjà l’effectif pour la saison prochaine depuis son lieu de vacances. Pourquoi pas même si à l’OM, il faut toujours se méfier des informations tant que ce n’est pas officiel, Sergio Conceiçao étant quasiment annoncé comme futur entraineur avant d’hésiter au point de disparaitre des radars. Mais pour l’heure, Pablo Longoria travaille avec De Zerbi sur plusieurs chantiers, et notamment la défense. Samuel Gigot poussé vers la sortie, Chancel Mbemba est l’autre dossier incertain, car il se retrouve à un an de la fin de son contrat et ne souhaite pas prolonger. Deux recrues sont ciblées pour permettre à RDZ d’avoir un effectif complet, et notamment Lilian Brassier pour lequel les dirigeants font le pressing. Mais les plans de l’OM pourraient être chamboulés.

🚨Peuple Bleu&Blanc, vous avez jusqu'à demain 18H pour vous réabonner en tribunes si ce n'est pas déjà fait ! 📢



Votre abonnement à partir 19€ par match, disponible ici 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 18, 2024

En effet, Leonardo Balerdi devrait bien rester à Marseille, qui cherche à le prolonger. L’autre défenseur sur lequel s’appuie le club phocéen est Bamo Meïté. Recruté définitivement en provenance de Lorient pour 11,5 ME au total, l’Ivoirien est désormais engagé sur le long terme à l’OM. Mais va-t-il rester, alors que Pablo Longoria compte sur lui et voit même potentiellement le joueur à la plus forte valeur marchande de l’effectif dans quelques années ? Selon La Provence, la réponse loin d’être certaine, car le joueur de 22 ans est très marqué par l’agression qu’il a vécue à Marseille le 20 mai dernier, quand accompagné de Jean Onana et Faris Moumbagna, il a été victime d’une tentative de vol à main armée de sa voiture, voyant même cette dernière subir des impacts de balle sur sa carrosserie.

Un départ inévitable au mercato ?

Depuis, le quotidien local souligne que le joueur a « le moral en berne » et son état d’esprit par rapport à la reprise et la poursuite de sa carrière à l’OM demeure donc très incertain. Un départ n’est pas du tout dans les plans de Pablo Longoria, qui compte bien le faire jouer la saison prochaine et en profiter sportivement, tout en l’exposant en vue de faire grimper sa valeur. Mais encore faut-il que Bamo Meité soit apte psychologiquement à vivre une saison pleine, ce qui ne semble pas être le cas.