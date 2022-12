La FFF tranche pour Hyères-OM, Boudjellal va rager

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que Mourad Boudjellal souhaitait recevoir l’Olympique de Marseille à Toulon, la Fédération Française de Football a choisi Martigues pour accueillir ce 32e de finale de Coupe de France. La décision va provoquer la colère du président d’Hyères qui avait menacé de déclarer forfait.

La Fédération Française de Football a tranché. Le 7 janvier prochain (15h30), le 32e de finale de Coupe de France entre Hyères et l’Olympique de Marseille se jouera à Martigues, annonce le quotidien régional La Provence. L’instance a en effet informé le pensionnaire de Ligue 1 de cette inversion après la polémique de ces derniers jours. Les tensions concernent le président du club de National 2, un certain Mourad Boudjellal, qui souhaitait accueillir cet événement au stade Mayol de Toulon.

Une demande refusée par la Fédération Française de Football à cause des tensions entre les supporters marseillais et toulonnais. L’ancien patron du RC Toulon espérait au moins jouer dans le Var, voire au Vélodrome, deux alternatives qui n’ont pas non plus été retenues. Autant dire que Mourad Boudjellal devrait à nouveau exprimer sa colère. Sa réaction est en tout cas attendue étant donné que le dirigeant avait menacé d’abandonner ce 32e de finale. « On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon on déclarera forfait », avait-il lâché.

Le coup de gueule de Boudjellal

« Il n’y a pas de raison de ne pas organiser la fête du football varois dans la ville de Toulon et au stade Mayol, poursuivait Mourad Boudjellal. Enfin, il y en a une et ce sont quelques voyous. Ceux-là ne peuvent pas faire la loi et priver l’énorme majorité de fans et des supporters de football varois de voir l’OM. D’autant que l’OM, on l’a déjà reçu à Mayol il y a moins de dix ans et cela s’était très bien passé. Le stade était plein. Je n’accepte pas que les pouvoirs publics baissent les bras face à des voyous. Ce n’est pas possible. » Le président d’Hyères mettra-t-il sa menace à exécution ?