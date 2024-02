La douche froide, Papin se voyait déjà entraineur de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jean-Louis Gasset va terminer la saison en cours comme entraineur de l'OM. Un choix qui ne fait pas que des heureux sur la Canebière, où Jean-Pierre Papin se voyait bien être l'élu.

Gennaro Gattuso n'aura pas survécu à la défaite face au Stade Brestois ce dimanche soir en Ligue 1. L'Italien était sans idées pour redresser la barre. Pour le remplacer jusqu'à la fin de saison, l'OM a choisi de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Ce dernier sort d'une expérience loin d'être évidente avec la Côte d'Ivoire mais sait comment fonctionne le club et ses supporters. Si des miracles seront durs à faire, Gasset veut imposer sa patte et une nouvelle mentalité au groupe marseillais. Avec la direction phocéenne, le dossier s'est bouclé rapidement, au grand dam de... Jean-Pierre Papin.

Papin encore oublié par Longoria

Selon les informations de La Provence, JPP aurait en effet bien aimé assurer l'intérim jusqu'en fin de saison, lui qui possède tous les diplômes d'entraineur qu'il faut. Toujours d'après la même source, Papin envisageait déjà de prendre les rênes de l'OM après le départ de Marcelino en septembre dernier. Pour ne rien arranger, l'ancien Ballon d'Or ne « portait clairement pas l’Italien dans son cœur ». Jean-Pierre Papin va donc devoir se faire une raison et ravaler sa fierté pour continuer d'apporter à Pablo Longoria des conseils sur la gestion de l'équipe première. Et s'occuper de l'équipe réserve dont il est en charge depuis le mois de novembre dernier. A l'OM, tout le monde a déjà l'esprit tourné vers la Ligue Europa et la réception du Shakhtar Donetsk jeudi soir au Stade Vélodrome. L'accueil de l'enceinte phocéenne pourrait être hostile même si une qualification au prochain tour permettrait d'apaiser certaines tensions et de démarrer l'intérim de Jean-Louis Gasset de la meilleure des manières possibles. Après Donetsk, l'OM recevra Montpellier en Ligue 1. Un adversaire également en besoin de points.