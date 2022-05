La DNCG ne donne pas son feu vert à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille, qui avait vu sa masse salariale être encadrée la saison passée, espérait être tranquille en vue de cet été et du futur recrutement. Ce n’est pour le moment pas le cas puisque la DNCG, le gendarme financier du football français, n’a pas donné son feu vert aux comptes du club provençal. Résultat, la décision est mise en sursis en attendant des éléments complémentaires, et l’OM devra donc repasser son examen dans les prochains jours. Même cas de figure pour Lille, tandis que trois clubs ont reçu le feu vert : Lens, Montpellier et Ajaccio.