La dernière exigence de Gueye fait tousser le comptable de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre dans six mois, Pape Gueye est au cœur des discussions lors de ce mercato alors que le joueur a démarré la CAN en trombe avec le premier but de la compétition pour le Sénégal, qui a battu facilement la Gambie (3-0).

Suspendu quatre mois par la FIFA en raison de son litige avec Watford, Pape Gueye a manqué toute la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Tout juste revenu de sa suspension, le champion d’Afrique est parti à la CAN après avoir joué trois bouts de match à Marseille après la fin de sa sanction. Titulaire à la surprise générale pour le premier match du Sénégal, Pape Gueye s’est montré décisif en inscrivant le premier but de son équipe contre la Gambie. La valeur marchande du joueur n’a jamais été aussi forte après son excellent prêt au FC Séville la saison dernière et alors qu’il a démarré la CAN sur les chapeaux de roue. Et l’OM ne savoure pas vraiment cette montée en puissance, car les discussions au sujet de sa prolongation de contrat sont au point mort.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PG22 (@p.gueye24)

Libre dans six mois, Pape Gueye a bien l’intention de profiter de ce statut pour négocier la plus grosse prime à la signature ainsi que le meilleur salaire. A en croire les informations de L’Equipe, le milieu de terrain sénégalais a demandé aux dirigeants olympiens le même salaire que Valentin Rongier, estimé à 4 millions d’euros par an. Une requête impossible à satisfaire pour l’Olympique de Marseille, qui a envoyé une contre-proposition à Pape Gueye à la fin du mois de décembre. Une offre pour laquelle l’état-major olympien n’a pas reçu de réponse. C’est donc dans le flou total que sont plongés Mehdi Benatia et Pablo Longoria dans ce dossier épineux. Le board de l’OM rêve « d’une sortie par le haut via un transfert en Premier League en janvier » selon le quotidien national. Mais le joueur de son côté a peu d’intérêt, sauf en cas de belle offre d’un cador anglais lors de ce mercato hivernal. Sinon, dans le cas où l’OM refuse de lui accorder le salaire réclamé, il partira libre. Comme Kamara, Gignac, Ayew ou Thauvin avant lui.