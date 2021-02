L1 : Priver l’OL du titre, l'OM en rêve !

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille aura une double mission en Ligue 1 : remporter un deuxième match de suite au Vélodrome pour potentiellement retrouver le Top 5, et battre son rival olympien pour priver l’OL de la première place.

Dans une saison, l’Olympico entre Marseille et Lyon est toujours un moment spécial. Ces dernières années, ce OM-OL est d’ailleurs devenu le match référence du championnat de France, devant le Classique PSG-OM ou le derby OL-ASSE. Tout simplement parce que les deux rivaux olympiques se battent pour la même chose, à armes égales ou presque. En 2021, la donne a un peu changé, puisque Lyon joue la course au titre, alors que Marseille lutte pour récupérer une place européenne. Malgré tout, le choc de dimanche sera bien plus qu’un match, surtout compte tenu du coup de tonnerre provoqué vendredi soir par l'annonce du départ de Jacques-Henri Eyraud, de son remplacement par Pablo Longoria, et de l'officialisation de la venue de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Et pour Pape Gueye, le fait de freiner l’OL dans sa quête de trophée serait un sacré bonus.

« S'il y a une victoire, j'espère que ça peut être un bon déclic pour la fin de saison pour nous. On a retrouvé un groupe. On sort de quatre matchs sans défaite. On n'a pas perdu contre Bordeaux à neuf contre onze, je ne sais pas si on aurait fait ce résultat quelques mois auparavant. On a su revenir contre Nantes. Je pense qu'il y a des bonnes choses. C'est à nous de tout faire pour gagner dimanche et de continuer pour faire une belle série. Battre les Lyonnais pour les empêcher d'être champions ? Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir », a lancé, en conférence de presse, le milieu de terrain de l’OM, qui espère que Marseille réussira mieux son Olympico qu’au match aller (1-1 avec un carton rouge pour Payet).