L1 ‍: Paulo Fonseca et Lille, divorce en juin 2024 ‍?

Par Corentin Facy

Ciblé par l’OM afin de succéder à Igor Tudor il y a six mois, Paulo Fonseca est finalement resté à Lille. Mais le technicien portugais pourrait plier bagages à la fin de la saison.

Très apprécié à Lille, Paulo Fonseca vis peut-être ses dernières semaines dans le Nord. En fin de contrat avec les Dogues en juin prochain, l’ancien entraîneur de l’AS Roma n’est pas certain de prolonger l’aventure au LOSC au-delà de la saison en cours. En effet, d’après les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’aventure entre le technicien portugais et le club nordiste a de grandes chances de prendre fin en juin prochain.

Récupération haute ➡️ Petit pont ➡️ 14 passes ➡️ Accélération ➡️ Frissons 😱 pic.twitter.com/1m6AgcTkmD — LOSC (@losclive) August 7, 2023

« Paulo Fonseca, normalement la fin… à l’issue de la saison 2023-2024. Officiellement, ça répondra que ça bosse & que ça discutera en fin de saison… » a publié l’insider sur son compte X. Et pour ce qui est de savoir s’il était possible de voir Paulo Fonseca à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, Mohamed Toubache-Ter ne s’est pas avancé en expliquant qu’il n’en « savait rien » à ce jour. Nul doute en tout cas que si Paulo Fonseca venait à quitter Lille, le technicien portugais croulerait ensuite sous les offres au vu de l’excellent travail réalisé du côté des Dogues aussi bien au niveau du jeu pratiqué que des résultats. Il serait notamment intéressant de voir si l’OM se penchera de nouveau sur le cas de Paulo Fonseca ou non en fonction des résultats du club phocéen cette saison et de la prolongation ou non de Gennaro Gattuso à l’issue de la saison.