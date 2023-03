L1 : La première place est injouable, il enrage pour l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Un peu revenu dans la course au titre grâce à la dernière défaite du Paris Saint-Germain face à Rennes le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a quand même très peu de chances d’être sacré champion de France à l’issue de cette saison.

Après avoir essuyé deux échecs cuisants en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen n’a plus que la L1 à disputer jusqu’au terme de cet exercice 2022-2023. Si l’objectif premier est de finir sur le podium, et plus précisément à la deuxième place pour aller directement en phase de groupes de la C1, Marseille ne va rien s’interdire si une brèche s’ouvre lors des dix dernières journées. Car même si Paris a encore sept points d’avance en tête du championnat, l’OM peut faire son retard en gagnant tous ses matchs et si le PSG venait à poursuivre sa dynamique négative jusqu’en juin prochain. Mais alors, est-ce que le groupe d’Igor Tudor peut croire au titre ? Oui, même si Florian Thauvin pense que Paris sera difficile à déloger cette saison et les prochaines.

« C'est difficile de finir premier » à cause du PSG

« Je pense que les Marseillais travaillent et jouent très bien. Ils ont de très bons joueurs et un excellent entraîneur. Ce qui se passe, c'est que c'est très difficile en France parce que le PSG est là et ils ne perdent qu'un ou deux, maximum trois matchs par an, donc c'est difficile de finir premier », a lâché, au micro de l'agence EFE, l’ancien attaquant marseillais, qui pense donc que l’OM va finir la saison sans trophée, comme c’est maintenant le cas depuis plus de dix ans… Dans cette quête de titre, la reprise de la L1 sera en tout cas décisive jusqu’à la mi-avril, sachant que le PSG affrontera l’OL, Nice et Lens, trois gros clubs contre lesquels l’équipe de Christophe Galtier pourrait perdre des points en route, alors que Marseille peut envisager de faire le plein face à Montpellier, Lorient et Troyes.