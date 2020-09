L1 : L'OM et l'OL au tapis, Riolo inverse la hiérarchie !

Dans : OM, OL.

Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’OL et l’OM sur les ondes de RMC. Alors que les deux clubs patinent sur leurs derniers matches de Ligue 1, il a baissé la place des Olympiques dans la hiérarchie.



La Ligue 1 vit un début de saison atypique. Au-delà de la pandémie de coronavirus qui a contraint le football français à installer une jauge de 5 000 spectateurs maximum dans les stades, les grosses écuries du Championnat de France n’ont pour le moment pas répondu présent. Décimé en raison des départs estivaux, suspensions et cas de Covid-19, le PSG a démarré par deux défaites avant de gagner les deux matches suivants. Quant aux Olympiques, Lyonnais et Marseillais, ils ne paraissent dans le jeu pas supérieurs aux autres formations du championnat. Cela n’a pas échappé à Daniel Riolo sur RMC.

Le journaliste a critiqué le niveau affiché par les deux clubs après le match nul miracle de l’OM contre Lille ce dimanche soir. « Lille et Rennes, aujourd’hui, c’est au-dessus des historiques Lyon et Marseille. Je ne sais pas si ça durera toute la saison, mais il y a des chances. Il y a une sorte d’inversion des valeurs dans le haut de notre championnat. Lille fait mieux que l’OM ces dernières années à tous les niveaux de gestion du club. Sur ce match, Lille a explosé Marseille. » Qualifiés respectivement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, le SRFC et le LOSC disposent d’une belle force collective. Ils peuvent espérer réaliser une très bonne saison, dans la lignée de la précédente, et pourquoi pas dépasser les deux Olympiques au classement final.