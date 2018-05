OM : Germain déjà proche d'un départ de l'OM ?

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Décevant sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison, Valère Germain pourrait tenter de relancer sa carrière du côté... de l'OGC Nice.

Débarqué au sein du club phocéen lors de l'été 2017 après une saison pleine et un titre de Champion de France avec Monaco, Valère Germain a vécu une première année compliquée dans son club de cœur. Acheté pour huit millions d'euros, l'avant-centre de 28 ans n'a pas forcément répondu aux attentes placées en lui. Relégué au poste de remplaçant dans l'esprit de Rudi Garcia derrière Kostas Mitroglou, qui n'a pas non plus eu le rendement escompté dans son costume de grand attaquant, Germain n'a marqué que neuf buts en 35 matchs de championnat.

Aussi décevant dans les grands matchs, et notamment lors de la finale de l'Europa League contre l'Atletico (0-3), au cours de laquelle il a loupé une occasion en or en début de match, le fils de Bruno pourrait être poussé dehors par l'OM, surtout si un nouvel attaquant venait à débarquer durant le mercato. Un potentiel mal pour un bien pour Germain, qui ne manquera pas de postulants. En effet, selon Manu Lonjon, un club français est déjà à l'affût puisque « l'OGC Nice étudierait l'opportunité d'un retour de Valère Germain en prêt avec option d'achat ». Auteur d'une très bonne saison 2015-2016 chez les Aiglons, avec un total de 14 buts marqués en L1, le natif de Marseille pourrait donc partir pour mieux revenir, alors qu'il dispose d'un contrat jusqu'en 2021 à l'OM.