L1 : Alvaro touché, OM-Rennes officiellement reporté !

Lors des incidents ce samedi à Marseille, un joueur aurait été frappé et le choc est tel au sein de l'OM que le match face à Rennes a été reporté à une date ultérieure.

L’envahissement de la Commanderie ce samedi après-midi par des supporters marseillais déchaînés a un effet immédiat, compte tenu du traumatisme vécu par le staff et les joueurs de l’Olympique de Marseille. En effet, la rencontre de ce samedi soir contre le Stade Rennais est officiellement reportée à une date ultérieure, la LFP l'annonçant dans un communiqué laconique. Car les événements intervenus à l’intérieur du centre d’entraînement de l’OM ont dépassé les simples menaces verbales de fans décidés à réclamer la démission de Jacques-Henri Eyraud et des résultats meilleurs.

Plusieurs sources, dont RTL, confirment qu’un joueur aurait été frappé par des supporters marseillais, la presse espagnole expliquant que c’était Alvaro Gonzalez, joueur pourtant le plus apprécié des fans phocéens, qui aurait reçu un coup ou un projectile dans le dos. De nombreuses dégradations auraient également été commises, et des affaires auraient été volés, notamment à André Villas-Boas dont des effets personnes, ont été balancés, tout cela avant la venue en force de CRS qui ont interpellé 25 de ces supporters de l'Olympique de Marseille.

L’Anarchie à la Commanderie. Entre 50 et 100 supporters sont entrés dans le bâtiment sportif et ont « tout cassé » selon une source interne. Un joueur aurait été frappé et la valise d’AVB ouverte et balancée. Bus caillassé selon cette même source #TeamOM pic.twitter.com/MId2Od6eGT