L'UEFA sans pitié, l'OM va payer plein pot

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après les incidents survenus lors de la défaite contre Francfort en Ligue des Champions, l'OM a été sanctionné d'un huis clos pour le match contre le Sporting Lisbonne. Cette sanction va coûter très cher au club.

Suite aux incidents entre les supporters de l'OGC Nice et de Cologne en Europa Conférence League, l'UEFA avait prévenu l'OM. En cas de débordement, les sanctions seraient lourdes. L'instance européenne a tenu ses promesses puisque après des échauffourées entre supporters français et allemands, Marseille a écopé d'un match à huis clos pour la rencontre de la troisième journée de Ligue des Champions contre le surprenant leader du groupe D, le Sporting Lisbonne. L'OM qui a pris la décision de ne pas faire appel au risque d'aggraver la sanction, se présentera sans son douzième homme face aux Portugais qui après avoir pris le meilleur sur Tottenham, comptent bien réaliser un exploit similaire face aux joueurs d'Igor Tudor. Toujours en quête de leur premier point dans cette campagne de C1, les Phocéens devront évoluer dans un stade Vélodrome vide.

L'OM va s'entretenir avec ses supporters

Désormais, plusieurs questions sont posées en interne à Marseille suite à ce huis clos. Car de nombreuses places avaient déjà été attribuées aux supporters pour ce match de coupe d'Europe. Outre la déception notable des fans, l'OM va devoir procéder à un remboursement des places et devra se creuser les méninges pour relocaliser les supporters lors du match OM-Spurs le 1er novembre avec à prendre en compte, la fermeture du virage nord pour cette dernière rencontre de phase de groupes. Selon les informations de RMC Sport, une réunion va avoir lieu entre les groupes de supporters olympiens et la direction du club pour trouver une solution pour les remboursements des places, le replacement des supporters ainsi que la décision du club de ne pas faire appel suite aux sanctions de l'UEFA. Ce qui devrait coûter très cher au club. Pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des Champions, l'OM devra réaliser un exploit car après deux défaites consécutives, la qualification est plus qu'entravée.