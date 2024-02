L’OM voulait virer Clauss, les trois raisons dévoilées ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a reçu des offres pour un joueur subitement devenu indésirable. Mais Jonathan Clauss n'est pas parti, même si la direction du club provençal n'apprécie vraiment pas son comportement.

L’Olympique de Marseille a bien tenté ce jeudi 1er février, dernier jour du mercato, de faire partir Jonathan Clauss de son effectif. Une décision qui de l’extérieur peut paraitre incompréhensible tant le latéral international français est l’un des meilleurs joueurs de l’effectif de Gennaro Gattuso, avec un gros apport offensif et une certaine régularité retrouvée cette saison. Mais ce n’est pas forcément son rendement sur le terrain qui pose problème, et si Pablo Longoria a forcé la vente de son défenseur, c’est en raison de son attitude. Le président de l’OM a même reçu plusieurs offres dans la journée de jeudi, sans parvenir à trouver un montant satisfaisant. Et le but n’était pas non plus de trop affaiblir son équipe sans une belle rentrée d’argent, ce qui a fait que le départ de l’ancien lensois n’a pas été validé.

Un problème d'attitude pour Clauss à l'OM

Et pourtant, la direction marseillaise rêvait bien de voir Jonathan Clauss vider son casier, comme l’explique le journaliste de La Chaine L’Equipe Timothée Maymon. « La direction de l’OM avec qui j’ai discuté, me confirme qu’il y a un problème d’attitude avec Jonathan Clauss. Liée à des retards, à une certaine indolence, liée à une incapacité à serrer les dents quand le club en a besoin comme c’était le cas face à Monaco. Tout ça lui est reproché. Pas de faute grave mais une multitude de petites choses qui font dire à la direction qu’il n’est pas totalement impliqué dans le projet marseillais. Cette volonté de le faire partir est arrivée toutefois très tard dans ce mercato », résume le journaliste, pour qui la saison va donc se terminer avec Jonathan Clauss, malgré une ambiance qui s’est clairement dégradée et un latéral qui est ainsi accusé de surtout penser à lui et de se préserver en vue de l’Euro 2024 avec les Bleus.