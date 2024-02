L'OM voulait sa peau, Deschamps a craint le pire

Dans : OM.

Pas du genre à s'immiscer dans la gestion des clubs, Didier Deschamps a toutefois suivi un dossier de très près lors du dernier mercato hivernal. Le sélectionneur des Bleus craignait que l'OM ne prive Jonathan Clauss de football jusqu'à la fin de la saison.

A moins de quatre mois de l’Euro 2024, Didier Deschamps se fait déjà quelques frayeurs. Si le sélectionneur français est habitué à composer avec des absences comme ce fut le cas à la Coupe du monde 2022, il aime bien avoir le choix et faire jouer la concurrence. Au poste d’arrière droit, ce n’est pas la joie et cela fait des années que ça dure. Benjamin Pavard a rendu bien des services mais ce n’est pas son poste de prédilection, et il excelle actuellement avec l’Inter Milan dans l’axe. Jules Koundé occupe régulièrement ce poste mais il ne semble jamais y être très à l’aise, avec un apport offensif déficient et des prestations décevantes avec le FC Barcelone ces derniers mois.

Jonathan Clauss au placard, la menace était réelle

L’éclosion de Jonathan Clauss, qui avait fait un premier passage décevant en Bleu, a permis de redistribuer les cartes et le défenseur de l’OM apparait comme une solution crédible à ce poste. Mais ce dossier s’est compliqué cet hiver, quand le club marseillais a souhaité le vendre en raison de son comportement peu professionnel. Les fuites sur son attitude ont commencé en janvier, et ont failli provoquer son départ, qui a finalement échoué. Depuis, Mehdi Benatia s’est chargé de régler son compte publiquement, ce qui a fait beaucoup de bruit. Mais sportivement, il n’y a pas de changement et Clauss est toujours le titulaire du poste.

Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui selon L’Equipe, a suivi ce dossier de très près cet hiver. Selon le quotidien sportif, le sélectionneur de l’équipe de France craignait même, en voyant la situation se dégrader, que l’OM ne décide de mettre Jonathan Clauss au placard pour le reste de la saison tant la situation était tendue. Une solution qui a été vraiment envisagée faute d'un transfert et qui aurait obligé Descamps à faire une croix sur un joueur privé de compétition pendant 5 mois. La preuve que le problème a fait un sacré boucan à Marseille, et que la volonté de Pablo Longoria de se séparer de son défenseur n’était pas du bluff.