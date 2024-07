L’OM vise un latéral droit, Longoria dégaine 8ME en Italie ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Toujours très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille vise un latéral droit depuis le départ de Jonathan Clauss à Nice. L’OM multiplie d’ailleurs les pistes ces dernières heures.

A environ trois semaines de la reprise du Championnat de France, l’OM fait tout ce qu’il peut pour renforcer son effectif et repartir sur de bonnes bases après une saison ratée sur toute la ligne. Bien malin celui qui peut prédire quel onze de départ Roberto De Zerbi va aligner lors de la première journée de Ligue 1 à Brest. En effet, les départs doivent s’enchaîner dans les prochains jours et plusieurs joueurs ont déjà signé : Lilian Brassier, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood, en attendant d’autres dossiers qui sont encore en négociations. Le poste devenu prioritaire cet été est celui de latéral droit puisque Jonathan Clauss est parti à l’OGC Nice contre environ 5 millions d’euros. Ces dernières heures, la piste menant à Kiliann Slidilla est devenue concrète et un accord contractuel a été trouvé entre le club de la Canebière et le joueur français de Fribourg. Cependant, un autre profil semble être étudié par la direction de l’OM.

L’OM s’intéresse à un latéral polyvalent en Italie

Selon les informations du média transalpin L’Arena, l’Olympique de Marseille a formulé une offre de 8 millions d’euros pour Jackson Tchatchoua, latéral polyvalent camerounais évoluant au Hellas Vérone. Cependant, la formation italienne a fait comprendre à son homologue français qu’il ne partira pas pour une offre inférieure à 10 millions d’euros. Le joueur a encore trois ans de contrat avec l’équipe évoluant en Série A et sa direction ne le bradera pas. Reste désormais à savoir si les Phocéens vont revenir à la charge avec un montant supérieur ou si Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont privilégier la piste menant à Slidilla. En tout cas, l’OM ne perd pas de temps et multiplie les pistes pour tenter d’apporter de la concurrence à Amir Murillo, orphelin de toute menace depuis le départ de Jonathan Clauss. Les prochaines heures et jours risquent d’être importants pour le poste de latéral droit pour le club marseillais.