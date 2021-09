Angers-OM : Bagarre entre supporters sur le terrain !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Décidément, les incidents continuent de se multiplier depuis le retour des supporters dans les stades. En quelques jours, les bagarres ou envahissements de terrains se sont multipliés. A la fin du match entre le FC Metz et le PSG, les stadiers n’ont pas pu retenir quelques poignées de Messins qui voulaient visiblement en découdre. A Angers, c’est après le match que cela a dégénéré. Des supporters des deux camps sont descendus sur le terrain pour en découdre, face à de nombreux stadiers toutefois débordés, et un speaker qui ne parvenait pas à calmer les choses.

RMC et Foot Mercato soulignent que les supporters de l’OM ont réussi à descendre de leur parcage en débordant les stadiers, pour tenter d’attaquer la tribune voisine qui se vidait après la rencontre. Selon plusieurs témoignages, ce serait une réponse à des projectiles et autres pétards lancés par les Angevins sur le parcage olympien. Les supporters marseillais ont aussi détruit du matériel dans le stade et sur le terrain, pour de nouveaux incidents qui interpellent. A l’heure où les dirigeants cherchent à « sacraliser » le terrain, les envahissements se multiplient en ce début de saison. Et les sanctions à huis-clos, ou les possibilités de perdre des points n’ont pas l’air de beaucoup déranger les supporters, peu importe leur club.