L'OM vise du lourd, Veretout pour oublier Kamara ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Boubacar Kamara a de grandes chances de quitter Marseille pour zéro euro.

Au cours des derniers mois, Pablo Longoria a approché les représentants de Boubacar Kamara à plusieurs reprises dans le but de prolonger le bail du milieu défensif de 24 ans. Malgré des offres lucratives de la part de l’Olympique de Marseille, qui a proposé à Boubacar Kamara de faire de lui le plus gros salaire de l’effectif, l’entourage de l’international espoirs français n’a pas donné suite aux offres olympiennes dans l’espoir de voir de gros clubs se positionner cet été. Il faut dire que Kamara sera libre, ce qui n’a pas échappé à Chelsea, au Bayern ou encore à Barcelone, qui suivent tous la situation du joueur sans pour autant avoir dégainé la moindre proposition pour le moment.

Veretout dans le viseur de l'OM ?

Du côté de l’Olympique de Marseille, on espère toujours obtenir l’accord de Boubacar Kamara pour une prolongation de contrat, même sur le court terme. Mais selon les informations de Calcio Mercato, le président marseillais Pablo Longoria a également activé quelques pistes de secours dans le cas où Boubacar Kamara refuserait de rester à Marseille. Et à en croire le média italien, l’OM a activé une très belle piste puisque Jordan Veretout, tout fraichement appelé par Didier Deschamps en Equipe de France, serait dans les radars du club marseillais. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes et de la Fiorentina n’est plus un taulier à l’AS Roma depuis la nomination de José Mourinho, une situation dont Marseille aimerait profiter pour l’attirer l’été prochain afin de compenser le départ de Boubacar Kamara. Reste maintenant à voir si financièrement, l’opération sera possible alors que Veretout a tout de même coûté 17 millions d’euros à la Roma lors de son transfert en provenance de la Fiorentina. Tout semble néanmoins possible dans ce dossier dans la mesure où Pablo Longoria entretient d’excellents rapports avec la Roma comme le prouvent les transferts de Pau Lopez et de Cengiz Ünder du club de la Louve vers l’OM.