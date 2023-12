L’OM victime de la Aubameyang dépendance, ça craint

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pierre-Emerick Aubameyang a enfin trouvé la bonne carburation à l’OM avec 12 buts et 7 passes décisives lors de cette première partie de saison. Mais dès que le Gabonais ne marque pas, Marseille galère.

Décisif à chacune de ses dernières sorties, y compris face à Clermont avec une passe décisive délicieuse même s’il n’a pas marqué, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin trouvé la bonne carburation sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. L’international gabonais est enfin le joueur décisif que Pablo Longoria est allé chercher à Chelsea. Problème : personne ne prend le relai lorsque l’ancien attaquant du FC Barcelone a un coup de moins bien, comme à Montpellier mercredi soir. Au stade de La Mosson, « Auba » a fait peser un danger sur la défense du MHSC sans pour autant être en réussite dans ses choix de passe ou de tir. Résultat des courses… Marseille n’a pas gagné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le syndrome d’une inquiétante Aubameyang-dépendance ? L’Equipe avance la thèse dans son édition du jour. « Pierre-Emerick Aubameyang, a connu une performance difficile lors du dernier match après avoir brillé ces trois dernières semaines. Le buteur gabonais a montré des lacunes techniques inhabituelles, tentant des frappes de loin qui ne sont pas sa spécialité. Il n'a pas réussi à combiner avec Illiman Ndiaye ni avec Vitinha après son entrée en jeu, et n'a pas su tirer avantage des bons ballons délivrés par Jordan Veretout. Un match à oublier pour lui » écrit le quotidien national.

L'OM dépend des buts d'Aubameyang

La Provence n’est guère plus clément avec le n°10 de l’Olympique de Marseille, estimant qu’il n’a « pas réussi grand-chose » à Montpellier mercredi soir. « Son seul tir qui pouvait faire mouche et se dirigeait vers le cadre a été contré » écrit le quotidien marseillais, qui a attribué la note de 3,5/10 à l’international gabonais. Comme ses coéquipiers, Aubameyang a sans doute besoin de souffler après un terrible enchainement de matchs tous les trois jours entre match en retard contre l’OL en Ligue 1 et rencontres d’Europa League. La trêve hivernale arrive à point nommé pour le meilleur buteur de l’OM, qui ne fera pas défaut au club marseillais pendant la Coupe d’Afrique des Nations puisque le Gabon ne fait pas partie des sélections qualifiées.