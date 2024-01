L'OM victime d'une grosse trahison, tout peut basculer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Soutenu par l’OM pendant sa suspension de quatre mois, Pape Gueye a refusé deux offres de prolongation du club phocéen et envisage de quitter le club en fin de contrat, sans rapporter un euro à Marseille.

Le dossier Pape Gueye est en train de crisper tout le monde à l’Olympique de Marseille, que ce soit les supporters ou les dirigeants. Il faut dire que malgré sa suspension de quatre mois infligée par la FIFA dans le cadre du litige avec Watford, l’international sénégalais a admirablement été soutenu par l’OM. Durant cette période compliquée pour le joueur, Pablo Longoria lui a témoigné un soutien infaillible en lui proposant même une prolongation de contrat.

Pape Gueye motivé pour rester à l'OM ?

Le bail de l’international sénégalais à Marseille expire en juin prochain et pour l’état-major olympien, il n’était pas envisageable que Pape Gueye ne soit pas reconnaissant envers l’OM en partant libre. Cette prolongation ne devait être qu’une formalité. Or, c’est loin d’être le cas pour l’instant puisque Gueye a refusé les deux premières offres de prolongation de contrat. La tendance est à un départ pour zéro euro en juin prochain alors que le FC Porto est très chaud sur le dossier au même titre que des clubs turcs et anglais.

Un ultime rebondissement n’est toutefois pas impossible selon La Minute OM, qui affirme sur X que Pape Gueye souhaite rester à Marseille. « Le dossier Pape Gueye n’est pas définitivement clos : la volonté première du joueur est de rester à l’OM. Pape Gueye et son entourage ont jugé insatisfaisante la deuxième offre de prolongation. Gueye souhaitant rester au club, il espère se voir proposer une nouvelle offre de prolongation. Il devrait s’exprimer après la CAN » a précisé le compte insider, ajoutant par ailleurs que Burnley, Fulham et des clubs espagnols sont à l’affût en plus du FC Porto, qui fait office de favori en cas de départ de Marseille dans les semaines à venir pour Pape Gueye qui décidément, cristallise beaucoup de critiques et de commentaires pour un simple remplaçant de l’OM.