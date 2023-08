L’OM victime d’un scandale, un Parisien est choqué

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’OM a été éliminé par le Panathinaïkos au terme d’une soirée épique durant laquelle les décisions arbitrales de Michael Oliver ont provoqué la furie de tout un club, des supporters aux joueurs en passant par l'entraîneur Marcelino et le président Pablo Longoria.

Après la rencontre, Pablo Longoria avait le masque et pour cause, le président de l’Olympique de Marseille sait que l’élimination de l’Olympique de Marseille au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions est en grande partie dû aux décisions arbitrales de Michael Oliver lors de ce match retour. Le penalty non-accordé à Mattéo Guendouzi alors que le score était de 2-0 et le but refusé à Vitinha à 2-1 ne passent pas.

Pour l’ensemble des observateurs, l’OM a clairement été lésé sur l’ensemble des deux matchs, car il s’agit également de se souvenir de l’arbitrage désastreux en Grèce avec un carton jaune infligé à Geoffrey Kondogbia pour une faute anodine au bout de 25 secondes de jeu. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, les avis étaient de nouveau unanimes. Journaliste pour Le Parisien et suiveur assidu de l’actualité du Paris Saint-Germain au quotidien, Dominique Sévérac n’a pas nié l’évidence. Même si le journaliste estime que Marseille aurait dû être assez fort pour surmonter les injustices et se qualifier face à une faible équipe du Panathinaïkos, il confirme qu’à ses yeux, l’OM a été victime d’un énorme scandale arbitral.

Ce qui est catastrophique dans l’élimination de l’OM c’est la répétition : on perd trop bcp trop contre des plus « petits » !! pour le reste, L1, ligue europa, conférence league..: faut se calmer la saison n’est pas cramée. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 16, 2023

« Le but refusé à Vitinha est un pur scandale. Il peut siffler le hors-jeu de Sarr mais il est obligé de prendre en compte ce qu’il s’est passé trois secondes avant. La bonne décision qu’il devait prendre sur cette action c’est annuler le but de Vitinha car il y a hors-jeu de Sarr mais siffler penalty pour l’OM pour la faute (sur Harit) juste avant. Ça ne veut pas dire que Marseille va marquer mais au moins on est juste car là, on leur annule tout ! Ils devaient avoir penalty ils ne l’ont pas, et après ils marquent on leur annule. C’est un scandale sans nom. Pour moi cette action est scandaleuse, c’est une très mauvaise utilisation de la VAR. Malgré cela, l’OM doit mener 4-0 à la pause… » a pesté le journaliste du Parisien après l’élimination de l’Olympique de Marseille.

Un résultat qui aura des conséquences pour l'OM

Ce résultat aura des conséquences pour le club phocéen, éliminé de la Ligue des Champions avant même le début de la compétition et qui va donc passer à côté d’un chèque dont le montant est estimé entre 15 et 20 millions d’euros. L’équipe de Marcelino, en nette progression et qui a réalisé un excellent match mardi soir dans un Vélodrome bouillant, disputera la phase de groupes de l’Europa League en 2023-2024. Un faible lot de consolation même si Pablo Longoria a fait savoir après l’élimination de Marseille que le projet de l’OM ne s’en trouvait pas chamboulé et que la soirée de mardi soir n’aura aucune incidence sur la suite du mercato olympien.