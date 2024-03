L'OM veut régler son compte à Marcelino, Harit est bouillant

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir en Ligue Europa, l'OM retrouvera Marcelino, désormais à Villarreal. Des retrouvailles très attendues par le Stade Vélodrome.

A Marseille, les choses sérieuses ont récemment démarré. L'arrivée de Jean-Louis Gasset fait beaucoup de bien à l'OM, qui va pouvoir s'avancer en huitièmes de finale de Ligue Europa en confiance jeudi soir face à Villarreal. Surtout que les émotions seront grandes au Stade Vélodrome, qui retrouvera Marcelino. L'Espagnol était parti en début de saison après des critiques et menaces trop importantes selon lui. Ces derniers jours, Marcelino n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler l'OM, insistant sur le fait qu'aucun projet ne pouvait être mené à bien dans une telle ambiance de travail. Bien évidemment de quoi rester au travers de la gorge des fans marseillais mais aussi des joueurs. D'ailleurs, Amine Harit ne l'a pas caché.

Harit n'aura aucune pitié

Amine Harit sur les retrouvailles avec Marcelino, lors d'OM - Villarreal en Ligue Europa



"On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi." @MamoodTraore pic.twitter.com/D2zcMhyV74 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

Lors de quelques mots échangés avec Téléfoot, le joueur marocain n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, envoyant un message clair à son ancien entraineur. « On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi et il va falloir qu’ils soient tous prêts car on ne va pas leur donner un match facile », a notamment indiqué Amine Harit, plus que motivé à l'idée de battre Marcelino et son Villarreal. Cela ne sera en revanche pas chose aisée. Le club espagnol est dans une bonne dynamique et vient de corriger Grenade 5 à 1 ce dimanche en Liga. Du spectacle et de la tension devraient être au rendez-vous et du côté de Marcelino également, cette date a dû être coché dans son calendrier.