L’OM veut le vendre, il est sous le choc

Par Eric Bethsy

Déjà annoncé sur le départ cet été, Amir Murillo fait l’objet de nouvelles rumeurs à l’approche du mercato hivernal. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille a pourtant réalisé une première partie de saison intéressante et ne comprend pas sa situation.

On connaît les plans de l’Olympique de Marseille. Cet hiver, l’entraîneur Roberto De Zerbi attend au moins un défenseur central ainsi qu’un latéral. Le côté droit de la défense est effectivement ciblé dans la mesure où le club phocéen n’est pas contre le départ d’Amir Murillo, apprécié sur le marché des transferts, et dont le départ libérerait une place d’extracommunautaire.

Murillo n'est pas au courant

Apparemment, le Panaméen n’a pas entendu parler des intentions de ses dirigeants et s’est dit surpris en conférence de presse. « Honnêtement, je ne sais pas de quelle rumeur vous parlez, a réagi l’ancien joueur d’Anderlecht. Je n'ai rien entendu de mon côté. Je suis content, je suis heureux ici à Marseille. Je joue beaucoup, j'ai la confiance de l'équipe, et avec les collègues, on s'entend très bien dans le vestiaire. Donc, voilà, je ne sais vraiment pas d'où sortent ces rumeurs. Je n'en sais rien. »

Il est vrai qu’Amir Murillo, déjà annoncé sur le départ cet été, a fait le travail en première partie de saison. Toutes ces rumeurs auraient pu le vexer. Mais ce n’est pas le genre de la maison. « Non, je pense que c'est quelque chose de normal, a tempéré le Marseillais. On en a parlé aussi. Quasiment personne ne me connaissait vraiment. Ils ne connaissaient pas mon potentiel maximal. Moi, je suis le seul à connaître mon vrai potentiel. »

« Donc, les commentaires ou ce que l'on peut dire sur moi à l'extérieur, sincèrement, je n'y fais pas trop attention. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai réussi dans ma carrière, c'est parce que j'ai bien travaillé et parce que j'ai tout donné. Je pense que c'est la formule à suivre. Et ensuite, pour l'avenir, sincèrement, je ne sais pas. On verra. Je vais continuer de travailler de la même manière pour essayer de tout donner pour ce club », a annoncé Amir Murillo, lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026.