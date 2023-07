L'OM veut faire pleurer Lyon pour un prodige brésilien

Dans : OM.

L'OM a récemment officialisé l'arrivée de Renan Lodi. Pablo Longoria ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin dans les prochaines heures, et cette fois le patron du club phocéen s'attaquant à un joueur visé par Lyon.

Le mercato de l'OM s'accélère ! Le club phocéen sait que le temps presse avant le retour de la Ligue 1 mais aussi le début des barrages de la prochaine Ligue des champions. Marcelino compte bien pouvoir disposer de la très majeure partie de son effectif pour ces rendez-vous importants. Pablo Longoria va donc devoir mettre le bleu de chauffe pour boucler ses dossiers. Ces dernières heures, Renan Lodi a été officialisé. Une belle pioche avec un joueur d'expérience et aguerri au plus haut niveau. Mais l'OM veut encore renforcer sa défense. Et comme il l'a récemment indiqué, Pablo Longoria n'exclut pas de réaliser quelques surprises.

Longoria flaire une très bonne affaire pour l'OM

Selon les informations de TNT Sports, l’OM est à la lutte avec Lyon pour obtenir la signature de Cuiabano, qui évolue à Gremio. Le jeune Brésilien de 20 ans possède l'avantage de pouvoir évoluer au poste de latéral mais aussi de milieu gauche voire d'ailier gauche. En fin de contrat en décembre 2024, Cuiabano pourrait donc être une belle pioche, alors qu'il ne vaut même pas 1 million d'euros. Sa polyvalence plait donc en France mais attention à l'OL dans ce dossier, qui est aussi à la recherche de jolis coups à faire. Et dans le Rhône, Cuiabano aurait sans doute plus de temps de jeu qu'à Marseille. En tout cas, Pablo Longoria ne met aucune piste de côté et est apparemment prêt à donner sa chance à des jeunes joueurs à fort potentiel. L'idée est aussi de pouvoir faire des ventes de qualité dans les prochaines années, ce que l'OM a du mal à faire afin de soulager ses finances.