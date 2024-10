L'OM vendu, DAZN sauvé, il annonce la date ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Et si le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille et de DAZN était finalement lié ? Face à l'absence d'engouement pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1, l'OM pourrait être un énorme atout.

On l'a appris cette semaine, DAZN n'aurait que 100.000 abonnés, même si la chaîne anglaise multiplie les opérations de promotion afin de contrer le piratage massif qui s'est développé en France depuis cet été. De quoi avoir des doutes sur l'avenir sur le long terme de DAZN en France, même si le milliardaire à la tête de la chaîne n'a pas réellement de quoi trembler financièrement. Mais pour Thibaud Vézirian, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, désigné par la LFP au coeur de l'été, il est évident que l'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille, dont il est toujours persuadé, est la seule solution pour garder DAZN en Ligue 1, alors que la chaîne a une clause de sortie dans deux ans. L'Arabie Saoudite a donc jusqu'en 2026 pour révéler son acquisition du club de Franck McCourt.

L'OM racheté dans deux ans, la Ligue 1 y croit

Sur sa chaîne Twitch, TV a expliqué sa théorie. « On a appris que si d'ici à 2026 DAZN n’avait pas 1,6 million d’abonnés, alors la chaîne avait une porte de sortie et la LFP avait le droit de s’en séparer aussi. Et donc ça veut dire que d'ici à 2026, il faut qu’il y ait du chamboulement en France et en Ligue 1 particulièrement (sic). Quelle est la solution face à ça ? Comment sauver la mise et DAZN, il n’y qu’une solution aujourd’hui et il faut arrêter de se voiler la face. C’est d’officialiser la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises étrangères, notamment du Moyen-Orient.

Et là, vous arriverez au revival du scénario PSG-OM qui replacera le football français sur la carte et fera de la Ligue 1 un championnat qui sera suivi pour savoir qui va faire quoi, qui va trébucher. Le mercato de l’OM, sorti de nulle part, mais nous, on savait, et avec son public fou, va rattraper le Paris Saint-Germain. L’OM s’est mieux valorisé, il y aura de gros investissements, la seule solution, c'est le revival de la rivalité OM-PSG », a répété le journaliste, qui pense donc que tout est bouclé et va se confirmer d'ici 2026. Il est vrai que depuis 2020 il annonce la vente de l'OM aux Saoudiens, alors nous ne sommes plus à deux ans près.