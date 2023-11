Vente OM ‍: McCourt et l’Arabie Saoudite, négociations cruciales à Riyad ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

D’après les informations de Team Football, l’Arabie Saoudite et Frank McCourt négocient en ce moment les derniers détails de la vente de l’OM à Riyad. Sponsor n°1 du club phocéen, CMA CGM est pleinement intégré dans les discussions.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’intensifient de nouveau autour de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Plusieurs médias tels que France Bleu Provence ou encore Mundo Deportivo ont fait écho de discussions entre le propriétaire américain de l’OM et l’Arabie Saoudite, qui veut étendre son influence dans le monde du football après avoir obtenu la Coupe du monde 2034. A en croire les informations du site Team Football, tout est très bien engagé pour le rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite.

Discussions à Riyad entre McCourt et l'Arabie Saoudite

Et pour cause, des discussions sont en cours à Riyad entre les émissaires de Frank McCourt et les investisseurs saoudiens concernés par le projet de rachat de l’OM. Des discussions qui avancent « avec une intensité qui reflète les enjeux colossaux » selon le média, qui ajoute par ailleurs qu’un homme clé est intégré aux négociations en la personne de Rodolphe Saadé, qui n’est autre que le PDG de CMA-CGM, sponsor n°1 de l’Olympique de Marseille. La présence de l’homme d’affaires marseillais n’a rien d’anodin et symbolise « l’intersection entre les intérêts économiques, sportifs et politiques ».

Lors de ses dernières prises de parole, Frank McCourt a pourtant démenti de manière systématique des négociations pour une vente de l’Olympique de Marseille. Mais comme le rappelle Team Football, le boss du club phocéen s’est effacé au cours des derniers mois. Même durant la crise traversée par l’OM après la réunion entre Pablo Longoria et les Ultras du club phocéen, McCourt a été très discret, se contentant d’un simple communiqué. Cela s’explique par le fait que le natif de Boston ne souhaite pas être mis en lumière dans cette période de négociation cruciale pour la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite.

Le PIF souhaite étendre son influence dans le football

De son côté, le PIF souhaite marquer une accélération de ses actions dans le monde du football. Après avoir racheté Newcastle en Premier League, le club phocéen est une formidable opportunité de mettre un coup de projecteur sur l’Arabie Saoudite, notamment grâce au duel potentiel avec le Paris Saint-Germain du Qatar. Reste maintenant à voir si les discussions actuellement menées à Riyad entre le clan Frank McCourt et les investisseurs saoudiens permettront de trouver un accord rapide. Si les discussions aboutissent et que l'OM venait à être racheté par l'Arabie Saoudite, nul doute que le club phocéen disposerait d'un budget colossal. De quoi en faire un sérieux rival pour le PSG dans les années à venir et relancer totalement le suspense en Ligue 1.