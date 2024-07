L'OM vend Jonathan Clauss à Nice pour 5 millions d'euros ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En vacances après l'Euro 2024, Jonathan Clauss ne fera son retour à la Commanderie que pour vider son casier. L'OM et Nice ont trouvé un accord pour son transfert.

Après une première offre de 3,5 millions d'euros que Pablo Longoria avait refusée, l'OGC Nice est revenu à la charge et ce vendredi le président de l'Olympique de Marseille a accepté de céder Jonathan Clauss au Gym pour 5 millions d'euros avec les bonus inclus confirme L'Equipe et Le Parisien. A un an de la fin de son contrat avec l'OM, le défenseur international français va donc retrouver Franck Haise du côté de l'Allianz Riviera, le nouvel entraîneur niçois ayant mis Jonathan Clauss sur sa liste des joueurs qu'il souhaite recruter lors du mercato. Pour Jonathan Clauss, qui avait tout de même laissé entendre qu'il pourrait éventuellement rester à Marseille si le courant passait bien avec Roberto De Zerbi, ce n'est pas réellement une surprise, l'ancien Lensois ayant pris un vrai coup sur la tête au coeur de l'hiver lorsque Mehdi Benatia avait publiquement remis en cause son professionnalisme et son implication dans le projet phocéen.

Haise voulait Clauss à Nice

De plus, on avait appris cette semaine que l'entraîneur italien avait décidé d'envoyer le défenseur de 31 dans un loft avec les joueurs sur lesquels il ne comptait plus. Jonathan Clauss doit désormais finaliser les détails de son contrat avec l'OGC Nice, mais il ne fait aucun doute que le défenseur tricolore, qui n'a pas joué une seule seconde avec les Bleus lors de l'Euro 2024, sera bien au Gym la saison prochaine. Après une saison plus compliquée sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss aura à coeur de prouver qu'il n'avait rien volé du côté de l'OM et que sa présence dans le groupe de Didier Deschamps était largement mérité.