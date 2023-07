L’OM va recruter une star, il est sidéré

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature d’Iliman Ndiaye provoque un énorme enthousiasme chez les supporters de l'OM mais pas seulement. Ce transfert prouve la nouvelle attractivité du club sur le marché des transferts selon Walid Acherchour.

Le mercato offensif de l’Olympique de Marseille a de l’allure. Après avoir bouclé les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr, Pablo Longoria a trouvé un accord ce week-end avec Sheffield United pour le transfert d’Iliman Ndiaye, moyennant une indemnité comprise entre 15 et 17 millions d’euros. Un sacré coup de la part de l’OM, qui s’offre un titulaire en puissance de l’attaque du Sénégal, élu meilleur joueur de Championship la saison dernière.

…this is how Olympique Marseille fans have welcomed Iliman Ndiaye ⚪️🔵✨



1am at the airport, incredible passion.



🎥 Exclusive video: pic.twitter.com/JTtfdvc8K7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

Priorité de l’OM depuis le début du mercato, Iliman Ndiaye a été accueilli en rockstar cette nuit par les supporters phocéens à l’aéroport de Marignane. Il faut dire que l’histoire est belle pour le natif de Rouen, qui a joué à Marseille à l’âge de 11 ans et qui rêvait de revenir au club pour s’imposer comme « une légende » selon ses propres mots. Le rêve de Ndiaye et des supporters de l’OM est devenu réalité et au-delà de l’émotion provoquée par ce transfert, celui-ci prouve bien que Marseille a passé un cap dans sa capacité à attirer de grands talents selon Walid Acherchour, totalement hypé par la nouvelle recrue de Pablo Longoria.

Iliman Ndiaye à l'OM, Walid Acherchour est conquis

« Ndiaye, on parle du meilleur joueur de Championship la saison dernière avec des statistiques incroyables. C’est un joueur qui a fait un huitième de finale de Coupe du monde la saison dernière, titulaire avec le Sénégal, c’est lui qui a changé le visage de cette équipe au cours de la compétition. C’est un jeune joueur, on a souvent dit que l’OM prenait des joueurs vieillissants qui avaient besoin d’un rebond. C’est ce qu’ils ont fait sur certains joueurs (Aubameyang, Alexis Sanchez) mais ils sont aussi capables de chiper ce type de joueur à un club de Premier League » a analysé le consultant de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre.

« J’ai eu quelques infos sur le transfert, Longoria et Ribalta avaient d’abord les faveurs du joueur. Ensuite, Sheffield a fait beaucoup pour que Ndiaye reste en lui proposant les clés du camion la saison prochaine en Premier League. Sa femme avait une attache là-bas, elle venait d’accoucher. Et finalement, Longoria et Ribalta n’ont rien lâché. Cela montre encore une fois que l’OM a une force de persuasion, ils progressent en termes de projet club. Marcelino lui a dit qu’il voulait l’associer à Aubameyang en neuf et demi, c’est une très bonne chose pour l’Olympique de Marseille » a analysé Walid Acherchour, sous le charme de l’équipe que Pablo Longoria est en train de bâtir dans la cité phocéenne. Et ce n’est peut-être pas terminé.