OM : Guardiola prévient, Marseille va pleurer mercredi

Dans : OM.

Déjà qualifiés pour les huitième de finale, Pep Guardiola a assuré que son équipe jouerait le jeu face à l'OM lors de la dernière journée.

Quelques jours avant la réception de l'Olympique de Marseille, Manchester City s'est facilement imposé face à Fulham (2-0). Dans un groupe où les Citizens sont assurés de finir premier devant le FC Porto, le seul intérêt concerne la troisième place qualificative pour l'Europa League. Les choses sont relativement simples : pour finir troisième, l'OM doit faire un meilleur résultat que l'Olympiakos qui affrontera Porto. La tâche s'annonce compliquée lorsqu'on se souvient du match aller entre les Olympiens et les anglais, qui s'était soldé sur une défaite 3-0 des Marseillais au Vélodrome. Si André Villas-Boas comptait certainement sur une certaine démotivation de la part de son adversaire, Pep Guardiola a tenu à rassurer sur l'implication de ses joueurs.

« En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ça sera un match sérieux, on doit respecter la compétition, car Marseille et l'Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, c'est sûr. Et les joueurs qui étaient sur le banc aujourd'hui ont pu jouer » a déclaré le coach de City. Malgré cette déclaration, on imagine mal le Catalan aligner son équipe type dans un match sans enjeu, d'autant plus que ses joueurs disputeront trois jours plus tard le fameux derby de Manchester sur la pelouse d'Old Trafford face à United. Aux Marseillais d'en profiter s'ils veulent imiter leur rival lyonnais qui avait réalisé l'exploit à l'Etihad Stadium lors du Final 8 l'été dernier.