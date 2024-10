L'OM va recruter des stars, McCourt est prévenu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato estival a été plutôt positif à l’OM avec les signatures de joueurs tels que Greenwood, Hojbjerg ou Rabiot. Mais ce n’est pas suffisant pour viser le titre selon Marcel Desailly, qui attend plus de Frank McCourt.

Le début de saison de l’Olympique de Marseille a provoqué une certaine enflammade chez les supporters du club phocéen, à tel point que le titre a été évoqué. Les deux derniers matchs livrés par l’équipe de Roberto De Zerbi a calmé tout le monde, avec une défaite à Strasbourg et un match nul décevant face à Angers au Vélodrome. Avec un point sur les deux derniers matchs, l’OM accuse désormais trois points de retard sur le PSG et cinq points de retard sur Monaco. Rien n’est perdu mais pour le titre, cela risque de faire juste et ce n’est pas Marcel Desailly qui va dire l’inverse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Interrogé par RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et de l’Equipe de France estime que le mercato réalisé par Pablo Longoria et Frank McCourt l’été dernier ne permettra pas à l’équipe de Roberto De Zerbi de viser le titre. Pour le champion du monde 1998, il est nécessaire de recruter des stars au standing plus confirmé afin de nourrir de plus gros objectifs. Autrement dit, Frank McCourt doit lâcher encore un peu plus d’argent s’il veut que son club puisse enfin rivaliser avec le PSG, comme il le souhaite depuis 2016.

Desailly réclame des stars à l'OM

« Le recrutement de l’OM a été bon. Les dirigeants marseillais savent bien faire les choses, avec le budget alloué par leur propriétaire, j’apprécie beaucoup. Maintenant, à partir du moment où vous ne prenez pas des joueurs internationaux de premier choix avec de l’expérience, ce qu’il se passe, c’est que vous avez des joueurs qui sont à 150 % et qui d’un seul coup va ensuite à la faute. Certains joueurs qui n’ont pas forcément le calibre pour jouer à l’OM sont en sur-régime. Quand on joue à Marseille, il faut être un premier choix en sélection nationale, et ce n’est jamais le cas à l’OM. Longoria fait de bons coups, mais rarement des premiers choix avec des joueurs qui peuvent gérer la pression à Marseille » a lancé Marcel Desailly dans l’émission de Marion Bartoli sur RMC.

Reste que dans le camp de Frank McCourt, on estime que le propriétaire américain a déjà fait sa part en acceptant de gros transferts cet été comme ceux de Greenwood ou encore Wahi, deux transferts qui dépassent les 25 millions d’euros. C’est désormais à Roberto De Zerbi de faire bon usage de cet effectif et de le guider au plus haut. En espérant que l’entraîneur italien soit en capacité de faire des miracles, avec un titre qui reste dans le coin de la tête des supporters.