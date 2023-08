L'OM va encaisser 18ME, McCourt respire enfin

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a injecté des centaines de millions d'euros depuis le rachat de l'OM, mais le propriétaire américain demande à Pablo Longoria de vendre des joueurs pour équilibrer son mercato. Le président marseillais va redonner le sourire à son boss.

L’Olympique de Marseille a enchaîné les renforts depuis l’ouverture du marché estival des transferts. Pablo Longoria ne s’est pas ménagé, et même l’élimination brutale dans la course à la Ligue des champions n’a pas calmé l’appétit du président de l’OM. La preuve, on a appris vendredi soir la signature de Joaquin Correa en provenance de l’Inter, l’attaquant argentin venant rejoindre un secteur déjà renforcé par les signatures d’Aubameyang, Ndiaye et Sarr. De quoi laisser songeur lorsque l’on se rappelle que Frank McCourt a demandé à son président de ne pas céder à la folie dépensière. Et sur le plan des départs, et donc des recettes budgétaires, ce n’est pas réellement la folie, le seul départ réellement rémunérateur ayant été celui de Cengiz Under à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros qui seront payés en 5 fois. Mais ce week-end, le plus gros transfert de l’été pourrait se concrétiser.

Guendouzi fera plaisir au comptable de l'OM

Plusieurs médias italiens confirment l'imminence de la signature de Matteo Guendouzi pour la Lazio Rome. L'international français de l'Olympique de Marseille, qui est présent dans le groupe de Marcelino pour la réception du Stade Brestois ce samedi au Vélodrome, aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club italien. A savoir un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. De son côté, et même si on est très loin des 25 millions d'euros, et même plus, espérés sur les réseaux sociaux, l'OM touchera 18 millions d'euros bonus inclus, ce qui permettra à Pablo Longoria de rassurer Frank McCourt. Parfois accusé d'être un habile acheteur, mais piètre vendeur, le président espagnol de l'Olympique de Marseille aura réussi son coup. En contrepartie, l'entraîneur phocéen sait déjà qu'il n'aura à priori aucun renfort pour suppléer Matteo Guendouzi dont l'année 2023 a été un échec total avec l'OM. Du côté de la Lazio, l'ancien joueur d'Arsenal pourra se refaire une santé et envisager un retour en équipe de France pour l'Euro 2024.