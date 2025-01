L'OM trouve un attaquant à Naples, ce n'est pas Raspadori

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche activement un nouvel attaquant en cette fin de marché des transferts hivernal. Pablo Longoria et Medhi Benatia apprécient beaucoup un profil évoluant en Serie A, également du côté de Naples.

Le temps est compté pour l'OM qui cherche activement un nouvel attaquant depuis le départ à Francfort d'Elye Wahi. Les Phocéens ont quelques profils en tête mais ne veulent pas faire de folies en fin de mercato. Roberto De Zerbi veut néanmoins pouvoir compter sur une valeur sûre, capable de marquer des buts importants pour son équipe. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont donc au travail afin de dénicher la perle rare. Cette dernière pourrait bien se trouver en Italie du côté du Napoli. Et ce n'est pas Giacomo Raspadori, annoncé ce mardi midi dans le viseur des Marseillais par Gianluca Di Marzio.

La perle rare dénichée à Naples ?

Selon les informations de Foot Mercato, l'Olympique de Marseille veut tenter le coup pour s'attacher les services de Giovanni Simeone (29 ans). L'attaquant argentin ne sera pas retenu par le club italien, qui souhaite faire de la place pour pouvoir recruter des nouveaux joueurs, en l'occurrence Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho. Le média précise que les Phocéens ont d'ores et déjà pris contact avec le joueur et Naples. Un prêt est décrit comme possible avec une option obligatoire sous certaines conditions. En fin de contrat en juin 2026 avec Naples, Simeone est estimé à quelque 10 millions d'euros, ce qui a tout de la bonne affaire pour l'OM. Il faudra néanmoins avancer vite car la fin du marché des transferts approche et Naples ne veut pas trainer. Cette saison avec la formation d'Antonio Conte, le fils de Diego Simeone a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués. En cas de signature à l'OM, le natif de Buenos Aires devra montrer qu'il peut s'imposer dans un club ambitieux et qui, comme Naples, ne manque pas de pression.