L’OM tremble, l’Atlético fait le forcing pour Clauss

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’Atlético de Madrid est bien décidé à faire trembler l’OM au sujet de Jonathan Clauss.

Auteur d’une excellente saison à l’Olympique de Marseille, club qu’il a rejoint il y a tout juste six mois dans le cadre d’un transfert en provenance de Lens, Jonathan Clauss est très convoité durant ce mercato hivernal. Et ce n’est pas n’importe quel club qui souhaite attirer le défenseur marseillais dans ses filets puisque l’Atlético de Madrid a fait de l’international français sa priorité en cette fin du mois de janvier. Après avoir soumis une première offre de prêt avec une option d’achat estimée à 9 millions d’euros, refusée par l’état-major de l’OM, les Colchoneros sont revenus à la charge. Et selon les informations de L’Equipe, le club espagnol est bien décidé à faire plier Marseille puisque cette fois, l’offre madrilène, toujours sous la forme d’un prêt avec option d’achat, s’élève à 12 millions d’euros.

L'Atlético monte à 12 ME pour Jonathan Clauss

Un forcing inquiétant pour l’OM dans la mesure où l’Atlético de Madrid ne semble pas se tourner vers un plan B et insiste pour recruter Jonathan Clauss. Malgré cela, il y a peu de chances que le défenseur olympien quitte la Provence cet hiver. Et pour cause, l’ancien Lensois est très épanoui à Marseille, où son adaptation sur et en dehors du terrain a été excellente. Parfaitement adapté au système de jeu d’Igor Tudor et adoré par son coach ainsi que par ses coéquipiers, il n’a aucunement l’intention d’aller voir ailleurs cet hiver. Un refus catégorique que l’Atlético de Madrid n’entend pas comme un « non » définitif pour l’instant puisque les Colchoneros insistent et espèrent convaincre à la fois le joueur et le club olympien d’ici mardi à minuit, date de clôture du mercato. Auteur d’un but et huit passes décisives toutes compétitions depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025 et a été déclaré intransférable par Pablo Longoria en privé.