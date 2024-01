L'OM trébuche sur Strasbourg au Vélodrome

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Orange Vélodrome

OM-Strasbourg 1-1

Buts : Gigot (3e) pour l’OM ; Sebas (90e+2) pour Strasbourg

Longtemps devant au score, l'OM a finalement concédé le nul 1-1 face à Strasbourg. Les Alsaciens n'ont rien volé au vu de leur belle prestation de la soirée.

Affaibli par la CAN, l'OM était attendu au tournant pour ce premier match de Ligue 1 en 2024. Les Marseillais répondaient parfaitement d'entrée en prenant les devants. Après un corner, Veretout remettait le ballon dans la surface et Gigot venait ajuster Sels de la tête à faible distance. Un but qui n'allait pas offrir une soirée tranquille au Vélodrome. En effet, l'OM était bousculé par une bonne équipe strasbourgeoise. Le Racing se créait plus d'occasions et jouait bien collectivement. Kévin Gameiro envoyait notamment une frappe vicieuse à ras de terre, laquelle était détournée difficilement par le postérieur de Pau Lopez (15e).

⏱ 45+2’ | #OMRCSA 1️⃣-0️⃣



Nos Olympiens rentrent au vestiaire avec 1️⃣ but d’avance ! Il reste le deuxième acte pour creuser l’écart 💪



🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 💙 pic.twitter.com/5bQkF33Zw8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2024

Après le repos, l'OM était toujours sur un faux rythme et s'exposait de plus en plus à une égalisation. Néanmoins, Marseille avait la possibilité de doubler la mise. Sur un contre, Veretout était trouvé esseulé dans la surface. Cependant, sa frappe était sauvée par Senaya juste devant sa ligne (61e). Strasbourg finissait bien le match. Bakwa frappait la barre marseillaise d'un coup-franc précis (85e), rappelant que le danger se rapprochait pour l'OM. Finalement, sur un coup-franc mal dégagé, le jeune Sebas égalisait dans un Vélodrome abasourdi. Sahi Dion était même proche de donner le succès à Strasbourg mais sa dernière frappe était trop croisée. Accroché 1-1, l'OM ne méritait pas mieux au vu de la bonne performance alsacienne. Un deuxième nul de suite qui fait tâche dans l'opération remontée des Phocéens en Ligue 1.