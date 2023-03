L’OM tient grâce à deux joueurs, il lâche les noms

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a pu compter sur deux joueurs de très grand talent pour ramener la victoire de Reims (2-1) : Alexis Sanchez et Pau Lopez.

Dans l’obligation de réagir après son match nul contre Strasbourg la semaine dernière, l’Olympique de Marseille était sous pression en raison des victoires de Lens et de Monaco ce week-end. Très attendus, les hommes d’Igor Tudor se déplaçaient à Reims, invaincu depuis 19 matchs, soit depuis la prise de fonctions de Will Still. Malgré l’ouverture du score champenoise, l’OM a renversé le match et s’est imposé à Reims grâce à un doublé d’Alexis Sanchez. Auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison, le Chilien a réalisé un match énorme au stade Auguste-Delaune pour sortir Marseille d’un bien mauvais pas. Il n’a pas été le seul à performer face à Reims, car les coéquipiers de Folarin Balogun ont également eu leur lot d’occasions et pour s’y opposer, Pau Lopez a été brillant. L’avant-centre et le gardien de l’OM sont de toute évidence les deux joueurs qui tiennent cette équipe selon Marc Libbra.

Alexis Sanchez et Pau Lopez, les deux leaders de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« L’OM aurait pu décrocher au classement en cas de défaite à Reims. Mais encore une fois, quand Lens et Monaco gagnent, il faut répondre présent en plus l’OM joue toujours en dernier donc ce n’est pas facile. Mais une fois de plus, Marseille a fait preuve de courage. L’équipe a été très offensive en première mi-temps et réalisait le match parfait. En deuxième mi-temps, il y a eu les occasions de mettre le break qui n’ont pas été concrétisées. Je pense que le point fort encore une fois de l’OM, c’est Alexis Sanchez devant. Pau Lopez a aussi réalisé les arrêts décisifs à certains moments du match. Derrière, le retour de Gigot fait aussi du bien. Marseille prouve une fois de plus que l’équipe est plus à l’aise à l’extérieur qu’à la maison en Ligue 1 » a analysé le consultant d’Europe 1, pour qui Pau Lopez et Alexis Sanchez sont indéniablement les deux joueurs qui portent l’Olympique de Marseille à bout de bras dans ce sprint final pour la deuxième place en Ligue 1.