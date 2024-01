Obligé de zapper l’OM au mercato, il avoue l’avoir mal pris

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Josh Doig était tout proche de rejoindre l'OM il y a quelques jours. Il a finalement rejoint Sassuolo mais cet épisode l'a quelque peu marqué.

L'OM était à la recherche de latéraux lors de ce marché des transferts hivernal. La direction phocéenne avait vite coché le nom de Josh Doig, en partance de l'Hellas Vérone. Alors que tout semblait réglé, l'Ecossais a finalement rejoint Sassuolo. De quoi faire pas mal parler, car Vérone a fait capoter son arrivée à Marseille alors que ce dernier était proche d'embarquer pour la Canebière. Aujourd'hui à Sassuolo, Doig s'est livré sur cet épisode assez étrange pour lui...

Il n'a pas signé à l'OM, Doig plus heureux que jamais ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josh Doig (@_joshdoig)

Dans des propos rapportés par Football Scotland, le joueur de 21 ans a avoué n'avoir pas apprécié la manière dont les choses se sont passées. « Évidemment, quand vous pensez aller quelque part et que cela n'arrive pas, il y a beaucoup de choses à gérer. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé avec Marseille, c'est entre les clubs. J'étais prêt à y aller mais à la dernière minute, le deal est tombé à l'eau. J'avais déjà fait mes adieux mais j'ai rejoint Sassuolo, ce qui est probablement encore mieux pour moi, et je suis ravi d'être ici. Évidemment, ces dernières semaines ont été difficiles. Il y a eu des jours où j'étais assis au téléphone et on me disait de ne pas m'entraîner. Mais c'est une autre expérience pour me rendre plus fort. C'est la vie d'un footballeur, cela fait partie du travail. (...) C'est la voie que j'ai choisie en partant à l'étranger. Cela comporte un certain stress mais c'est excitant. Je ne peux pas me plaindre », a notamment indiqué Josh Doig, désormais tourné vers la suite de sa saison à Sassuolo. L'OM a recruté de son côté Ulisses Garcia et Quentin Merlin comme latéraux. Seul le futur pourra dire si ces transferts porteront leurs fruits.