L’OM tente l’énorme coup Jonathan Clauss

Par Corentin Facy

Pablo Longoria ne manque pas d’ambition à l’OM, où il aimerait remplacer le décevant Pol Lirola par Jonathan Clauss.

Excellent la saison dernière, Pol Lirola a convaincu les dirigeants de l’Olympique de Marseille d’investir plus de 10 millions d’euros pour le recruter en provenance de la Fiorentina l’été dernier. Il s’agit avec le recul de l’un des rares coups ratés par Pablo Longoria dans la mesure où Pol Lirola n’est plus que l’ombre de lui-même cette saison. L’Espagnol semblait avoir toutes les qualités pour briller dans le dispositif et l’animation de Jorge Sampaoli, mais son irrégularité a fait de lui le remplaçant de Valentin Rongier, pas plus. L’été prochain, l’un des objectifs de l’OM sur le marché des transferts sera de recruter un piston droit plus fiable que Pol Lirola, dans le but notamment de replacer Valentin Rongier au milieu de terrain, où Boubacar Kamara va laisser un énorme vide. Et selon le Quotidien du Sport, Marseille a une cible de prestige en tête : Jonathan Clauss.

Un énorme duel OM-Nice pour Clauss ?

En fin de contrat avec le RC Lens en juin 2023, Jonathan Clauss a peu de chances de prolonger dans le Nord. Selon toute vraisemblance, le natif de Strasbourg va quitter Lens et rapporter un gros chèque à ses dirigeants. De nouveau sélectionné en Equipe de France pour les matchs de Ligue des Nations du mois de juin, Jonathan Clauss ne sera pas bradé par Lens. Mais visiblement, l’OM est prêt à consentir de gros efforts pour le faire venir, à condition bien sûr de vendre Duje Caleta-Car ou Pol Lirola afin de réduire la masse salariale et de récupérer une belle indemnité de transfert à réinvestir. Selon le média, l’OM n’est cependant pas le seul gros club français à s’intéresser à Jonathan Clauss puisque Nice est également très chaud et aurait même un léger temps d’avance sur Marseille dans ce dossier. Reste que Marseille pourrait disputer la Ligue des Champions au contraire de Nice, ce qui pourrait avoir une incidence sur le choix de Clauss qui, du haut de ses 29 ans, devrait choisir un club qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions. En ce sens, le classement final sera crucial pour les courtisans de Jonathan Clauss, dont le nom avait également circulé à Lyon il y a quelques semaines.